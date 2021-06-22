Указом президента России 20 мая 2021 года Барнаулу было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Новый статус позволяет столице Алтайского края увековечить память о подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. Но главное, что почетное звание в будни и в праздники будет напоминать барнаульцам о героизме их земляков, став хорошей основой для патриотического воспитания молодежи, для новых трудовых подвигов и побед. "Уверен, что Барнаул с честью будет носить звание "Город трудовой доблести", - подчеркивает глава города Вячеслав Франк.

Решение о присвоении Барнаулу и еще одиннадцати российским городам такого почетного звания было принято на заседании Российского организационного комитета "Победа". В ходе обсуждения президент Российской академии наук Александр Сергеев из всех претендентов выделил трех, которые имеют самый высокий рейтинг, - Барнаул, Киров и Красноярск. В годы войны это были многопрофильные центры производства вооружений.

- По пять орденов имеют предприятия Барнаула и Кирова. Барнаул занимал лидирующее место в производстве патронов. На предприятиях города был выпущен каждый второй патрон, а также дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34, - отметил Александр Сергеев.

С первых дней войны все барнаульские предприятия были переориентированы на военные нужды, а с июля 1941-го в город стали прибывать эшелоны с оборудованием и специалистами эвакуированных заводов из европейской части страны. Барнаул принял четырнадцать предприятий и уже в 1942 году выпустил почти в два раза больше продукции, чем годом ранее, а оборонной - в одиннадцать раз больше.

К 1944 году валовой объем промышленного производства вырос в 49 раз по сравнению с первым годом войны. На эвакуированных предприятиях рабочие перевыполняли трудовые нормы на 200-300-400 и даже тысячу процентов. Женщины и подростки буквально жили у станков. Город поставлял на фронт не только военную технику и боеприпасы, но и продукты питания. Барнаульцы организовывали сбор теплых вещей и денежных средств, стирали и ремонтировали обмундирование. Никто не остался в стороне от общего дела.

Героическое прошлое Барнаула подтверждено не только воспоминаниями очевидцев, но и документами Государственного архива Алтайского края. Около 300 подлинных документов разыскали сотрудники регионального Госархива при подготовке заявки на присвоение Барнаулу почетного звания.

- Над поиском уникальных фактов, подтверждающих неоспоримые трудовые подвиги барнаульцев, кропотливо работала целая команда, - говорит заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев. - Мы ни минуты не сомневались в том, что Барнаул получит высокое звание "Город трудовой доблести". И рады, что именно краевая столица стала первым городом Алтайского края, который его удостоен.

Напомним, что федеральный закон "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" был принят в прошлом году и приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и проведению Года памяти и славы. В городах, удостоенных такого высокого статуса, обязательно устанавливают стелы с гербом муниципалитета и текстом соответствующего указа главы государства. Возле стелы в праздник Весны и Труда, День Победы и День города будут проходить публичные мероприятия с праздничными салютами.

- Поэтому нам нужно определить место, где будет установлена стела, и выберут его горожане, - подчеркивает Юрий Еремеев. - Сейчас на платформе обратной связи мы проводим опрос барнаульцев, чтобы собрать предложения - где лучше всего разместить такой памятник. Баннер для голосовая размещен на официальном сайте администрации Барнаула: https://barnaul.org/. Сбор предложений продлится до 1 июля. Потом мы передадим их экспертному сообществу для отбора нескольких, самых подходящих мест с учетом градостроительных требований. И затем эти варианты снова будут выставлены на голосование барнаульцев, чтобы уже окончательно выбрать площадку для стелы "Барнаул - город трудовой доблести".

По словам председателя правления Алтайского Союза архитекторов Петра Анисифорова, это не обязательно должна быть новая площадка, может быть и действующая. Главное, чтобы она соответствовала требованиям безопасности при проведении салютов, а также могла разместить большое количество людей при проведении массовых мероприятий. Кстати, из уже поступивших от барнаульцев предложений чаще всего звучат названия центральных площадей города - Советов, Сахарова, Победы.

- Конечно, если мы говорим о стеле в честь трудового подвига в годы войны, то на ум сразу приходит площадь Победы, - делится своим мнением Петр Анисифоров. - Но архитектурно ее будет сложно вписать в уже сложившийся ансамбль Мемориала славы. Хотя по смыслу это место правильное. Можно разместить стелу на Обском бульваре, в районе Нулевого километра - за фонтаном, ближе к библиотеке имени Шишкова. Неплохой вариант - площадь Сахарова, которая уже активно используется для массовых мероприятий. Сама же стела уже разработана на федеральном уровне. Она выполнена в едином стиле для всех городов и будет отличаться только по высоте, в зависимости от градостроительной ситуации, и, конечно, гербом города.

Однако статус "Город трудовой доблести" не ограничивается только установкой стелы и праздничными салютами, он налагает на муниципалитеты и большие обязанности по популяризации героического прошлого и трудового подвига горожан, по патриотическому воспитанию молодежи. И чтобы более эффективно вести эту работу, новоиспеченные города трудовой доблести решили объединить усилия.

- На сессии в Севастополе мы обсуждали, как выстроить работу так, чтобы почетный статус города был не просто красивым титулом, чтобы он наполнился конкретными делами, - рассказал один из участников барнаульской делегации, директор средней школы № 136 Александр Шнайдер. - Первоочередная задача, конечно, - популяризация самого статуса. Как можно больше горожан должно узнать, что город получил такое звание и за какие заслуги. Важно не просто рассказать, что Барнаул принял много эвакуированных заводов, но и о том, как это изменило облик города, превратив его в один их крупных промышленных центров за Уралом.

Участники сессии провели настоящий мозговой штурм и определили несколько направлений такой работы. Среди них - развитие исторического и образовательного туризма, создание городского музея, посвященного трудовому подвигу горожан в годы ВОВ, и школьных музеев. Планируется также включить в план воспитательной работы учебных заведений новую тему - города трудовой доблести - и проводить тематические классные часы, походы в музеи и на предприятия, работавшие в годы войны.

Кроме того, важным направлением должно стать создание единого портала городов трудовой доблести и продвижение этой темы в социальных сетях.

- Во время мозгового штурма мы наметили стратегические направления работы, а в ходе тематических сессий уже включились в их практическую реализацию. В том числе изучили опыт городов, которые год назад получили такой статус и уже успели наработать полезные практики, - отметил Александр Шнайдер.

Комментарий

Вячеслав Франк, глава города Барнаула:

- Несомненно, наш город достоин носить почетное звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта. Почти 32,5 тысячи наших земляков были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", а это 15,5 процента от общего количества населения города того времени. И нам нужно жить и работать так, чтобы Барнаул всегда соответствовал высокому званию "Города трудовой доблести". Хранить память о подвиге предков и продолжать их традиции - своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и страны.

И тыл был фронтом

В России появится Ассоциация городов трудовой доблести. Об этом говорили представители муниципалитетов, которые уже получили такой статус. Они собрались в городе-герое Севастополе на Всероссийской историко-стратегической сессии. Более сотни участников обсудили предложения по созданию Ассоциации городов трудовой доблести, а также наметили направления работы со школьниками и молодежью и технологии популяризации темы трудового подвига в годы войны.