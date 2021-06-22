Больше половины работающих новосибирцев никогда не были на море

По данным онлайн-опроса, проведенного исследовательским центром сервиса Зарплата.ру среди работающего населения, 52 процента респондентов никогда не были на море - ни в России, ни за границей.

Как сообщили в PR-службе сервиса, исследование проводилось в июне во всех регионах страны, в том числе в Новосибирске. В столице СФО опрос показал, что 35 процентов взрослых никогда не выезжали дальше своего региона или федерального округа - наибольшее число таких респондентов в возрастной категории старше 45 лет (47 процентов), 63 процента опрошенных не летали на самолетах за последние годы.

"Среди основных причин, по которым новосибирцы годами не путешествуют, респонденты указывают высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно. Почти 60 процентов участников опроса работают в выходные дни", - отмечают в ИЦ Зарплаты.ру.

Ранее сервис сообщил, что в этом году новосибирцы также не планируют много путешествовать. Треть из опрошенных собираются отдыхать на даче или в деревне.