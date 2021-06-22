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Россия стабильно входит в число крупнейших мировых производителей меда, на нее приходится 3,5 процента этого сладкого продукта.

Российские компании экспортируют мед и продукты пчеловодства в десятки стран мира с помощью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Наши корреспонденты побывали в гостях у крупнейших производителей меда.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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На Алтае уже качают мед нового урожая. География поставок расширилась до полутора десятка стран. Больше всего покупают в Польше, Китае, Канаде и Казахстане. Кстати, в Польше мед идет как добавка в пиво.

Экспорт и не только алтайского меда, считают эксперты, может вырасти в несколько раз, если государство поможет открыть аккредитованные лаборатории в главных медоносных регионах: Алтайском крае, Башкирии и Приморье.

Одна из главных проблем - следы антибиотиков и прочей химии. Далеко не все пасечники соблюдают жесткие правила при лечении пчел антибиотиками. Другой момент - использование фермерами пестицидов на полях рядом с пасеками. "В Алтайском крае лаборатории нет, - говорит Вадим Горшенин, директор компании "Медовый край". - Мы отправляем его на анализ в Германию".

В другой фирме - "Алтайском пасечнике" - есть своя лаборатория, но ее заключения для экспорта не годятся. Она не аккредитована. Образцы проверяют в Минске, а это большая трата времени и денег.

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"Аккредитованная лаборатория - дорогое удовольствие, в районе 200 миллионов рублей. Но без таких лабораторий полноценного развития медового экспорта не видать", - убежден директор "Алтайского пасечника" Евгений Мишин. Если страны-импортеры обнаруживают даже слабые следы антибиотиков или пестицидов, бракуется вся партия. Особенно жесткие требования у Китая.

Пчеловоды Башкирии, а их десятки тысяч, надеются в этом году на хороший взяток. Вопросы сбыта многие решают в кооперации с медопромышленниками, которые ориентируются и на внешний рынок.

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Продвинуться на него помогает Центр поддержки экспорта. Компания "Медовз" благодаря онлайн-бизнес-миссиям, видеоконференциям "Час с Торгпредом" в 2020 году заключила экспортные контракты на 4,6 миллиона рублей. Мед поставляют в Южную Корею, Японию и Марокко, Евросоюз. Чтобы расширять экспорт - тоже нужна лаборатория. "Медовз" отправляет свой мед на экспертизу в Беларусь и Германию.

А компания "Тайга Органика" сделала ставку на продукцию на основе меда. Выпускает более 100 видов: крем, конфитюры, мармелад и чаи. 60 процентов поставляют в Китай, Южную Корею и Тайвань.

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