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22.06.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

МЧС получит авиацию для оказания помощи на Севере

Текст: Тимофей Борисов

В Красноярском крае будет создан лесопожарный центр "Север". Там будет базироваться и новая авиагруппировка МЧС России. Для нужд спасателей будут закуплены новые вертолеты и самолеты в арктическом исполнении.

Фото: РИА Новости
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Всю авиатехнику можно будет использовать как для тушения природных лесных пожаров в отдаленных районах тайги, так и для обеспечения безопасности Северного морского пути.

О необходимости быстрой доставки помощи в северных широтах в МЧС говорили давно. Построенные там вдоль арктического побережья спасательные центры прикрывают только города-порты и часть прилегающей территории. Необходимо было усиление прежде всего авиагруппировки. И теперь спасатели ее получат.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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