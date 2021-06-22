МЧС получит авиацию для оказания помощи на Севере

В Красноярском крае будет создан лесопожарный центр "Север". Там будет базироваться и новая авиагруппировка МЧС России. Для нужд спасателей будут закуплены новые вертолеты и самолеты в арктическом исполнении.

Всю авиатехнику можно будет использовать как для тушения природных лесных пожаров в отдаленных районах тайги, так и для обеспечения безопасности Северного морского пути.

О необходимости быстрой доставки помощи в северных широтах в МЧС говорили давно. Построенные там вдоль арктического побережья спасательные центры прикрывают только города-порты и часть прилегающей территории. Необходимо было усиление прежде всего авиагруппировки. И теперь спасатели ее получат.