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Рубрика: Происшествия

На Алтае школьница погибла в бане от удара током

Текст: Наталья Граф

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки в Тальменском районе Алтайского края.

В Челябинске энергетика задержали за смерть ребенка от удара током

По данным следствия, несовершеннолетняя, проживающая в частном доме, пошла в баню и долго не возвращалась. Обеспокоенные родственники обнаружили школьницу без признаков жизни: ребенок скончался от поражения электрическим током.

- Предварительно установлено, что отец девочки самостоятельно установил душевую кабину и водонагреватель в помещении, с нарушением правил технической безопасности, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Проводятся судебные экспертизы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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