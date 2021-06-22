На Алтае школьница погибла в бане от удара током

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки в Тальменском районе Алтайского края.

По данным следствия, несовершеннолетняя, проживающая в частном доме, пошла в баню и долго не возвращалась. Обеспокоенные родственники обнаружили школьницу без признаков жизни: ребенок скончался от поражения электрическим током.

- Предварительно установлено, что отец девочки самостоятельно установил душевую кабину и водонагреватель в помещении, с нарушением правил технической безопасности, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Проводятся судебные экспертизы.