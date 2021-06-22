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22.06.2021 06:38
Рубрика: Происшествия

Подросток погиб при нападении медведя на туристов в Красноярском крае

В нацпарке на юге Красноярского края медведь напал на туристов. От полученных травм скончался один человек - это подросток в возрасте 16 лет, сообщили подробности в местном управлении МЧС. Там добавили, что сейчас на месте происшествия находятся четыре спасателя.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Инцидент произошел рано утром 22 июня на озере Медвежье (национальный парк "Ергаки"). Информация о нападении дикого животного сначала поступила полицию, а уже потом - в МЧС. Туристическая группа состояла из 13 человек. Медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.

Все детали произошедшего предстоит выяснить следственно-оперативной группе.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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