Подросток погиб при нападении медведя на туристов в Красноярском крае

В нацпарке на юге Красноярского края медведь напал на туристов. От полученных травм скончался один человек - это подросток в возрасте 16 лет, сообщили подробности в местном управлении МЧС. Там добавили, что сейчас на месте происшествия находятся четыре спасателя.

Инцидент произошел рано утром 22 июня на озере Медвежье (национальный парк "Ергаки"). Информация о нападении дикого животного сначала поступила полицию, а уже потом - в МЧС. Туристическая группа состояла из 13 человек. Медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.

Все детали произошедшего предстоит выяснить следственно-оперативной группе.