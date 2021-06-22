"Расскажите о правилах пользования льготной парковкой гражданами с инвалидностью. Миронов В. Ф., г. Барнаул". На вопрос читателя отвечает и. о. руководителя - главного эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ "ГБ МСЭ по Алтайскому краю" Минтруда России Александр Владимирович Колядо:

- Видимо, необходимо напомнить читателям порядок предоставления гражданам с инвалидностью права бесплатно пользоваться специальными местами на автомобильных парковках, так как с 1 июля 2020 года бюро медико-социальной экспертизы не выдают автомобильные знаки "Инвалид". Однако вопросы на эту тему продолжают поступать на телефон горячей линии учреждения.

Поясняю: право пользования специальными парковочными местами есть у инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов и инвалидов третьей группы с ограничением способности к передвижению. Данное право реализуется и в случаях, когда инвалид сам управляет автомобилем, и когда он является пассажиром. Для беспрепятственного пользования такими местами информация о транспортном средстве должна быть внесена в Федеральную государственную информационную систему "Федеральный реестр инвалидов" (ФГИС ФРИ). Это можно сделать через портал "Госуслуги", личный кабинет Федерального реестра инвалидов или обратившись в МФЦ.

Для того чтобы внести автомобиль в Федеральный реестр инвалидов, нужно указать номер автомобиля и период, в течение которого вы планируете пользоваться парковкой. Данные должны появиться в реестре уже через пятнадцать минут. Занести в реестр можно даже номер такси, на котором инвалид передвигается по городу. При необходимости возможно в любое время изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление.

Важно отметить, что одновременно за человеком может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью. Внести автомобиль в реестр, чтобы получить право на льготную парковку, теперь можно и без привязки к месту жительства. Услуга оказывается по экстерриториальному принципу.

Учитывая периодически поступающие в учреждение вопросы от граждан, хочу немного подробнее остановиться на праве пользования специальными парковочными местами инвалидами третьей группы. Обращаю внимание на то, что право на бесплатную парковку на эту категорию инвалидов распространяется при наличии у них ограничения способности к самостоятельному передвижению (эта информация имеется в программе реабилитации, сведения по которой передаются в ФГИС ФРИ).

Для примера: с 01.07.2020 года такие ограничения выявлены у 41,5 процента граждан, признанных инвалидами третьей группы при первичном и повторном освидетельствовании. Указанное право имеется также у инвалидов третьей группы в случае, если гражданин получил опознавательный знак бессрочно в бюро МСЭ в период до 01.07.2020 и пользовался бесплатной парковкой. Согласно статданным, нашей службой было выдано 3 344 знака инвалидам третьей группы, установленной бессрочно. А если говорить в целом о количестве граждан, получивших знак "Инвалид" с 01.07.2018 до 01.07.2020, то оно составляет более четырнадцати тысяч.

Еще необходимо пояснить, что, как показала практика, в отдельных - надо сказать, очень редких случаях у граждан могут возникать проблемы при внесении данных о транспортном средстве в ФГИС ФРИ по причине неполной информации по результатам МСЭ в личном кабинете инвалида. В основном это имеет место тогда, когда инвалидность человеку установлена бессрочно очень давно и, например, программа реабилитации у него отсутствует, соответственно этих данных нет и в личном кабинете. В подобной ситуации гражданину необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы по месту жительства.

И в завершение еще раз хотим напомнить, что подробная информация о работе нашей службы, порядке предоставления госуслуги размещена на сайте учреждения. Кроме того, все возникающие вопросы всегда можно задать по телефону горячей линии, по телефону доверия либо подав письменное обращение в электронном виде или обычной почтой.

ФКУ "ГБ МСЭ по Алтайскому краю" Минтруда России:

сайт учреждения: www.22.gbmse.ru;

телефон горячей линии: 8 (3852) 421-078;

телефон доверия 8 (3852) 421-099;

e-mail: gbmse22@fbmse.ru;

почтовый адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 5

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