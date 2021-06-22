Система социальной защиты в Кузбассе: работаем во благо общества

В этом году исполняется тридцать лет с того момента, как профессию социального работника внесли в официальный перечень профессий. О том, что сделано в Кузбассе за это время для развития отрасли и что еще предстоит сделать, - разговор с министром социальной защиты населения региона Еленой Ворониной.

Елена Воронина: В 1991 году перечень профессий Российской Федерации был пополнен новыми специальностями: "социальный педагог", "социальный работник" и "специалист по социальной работе". Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Елена Анатольевна, традиционный для юбилея вопрос - как все начиналось? И какие инициативы, родившиеся в нашем регионе, получили распространение на всю Россию?

Елена Воронина: Тридцать лет назад наша отрасль стала самостоятельной. Было упразднено министерство соцобеспечения, и в 1991 году перечень профессий Российской Федерации пополнили новые специальности - социальный педагог, социальный работник и специалист по социальной работе.

Первое, с чего начинали, - это борьба с беспризорностью. В Кузбассе стали создавать приюты, а затем - сеть специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Первым открылся социальный приют для детей "Теплый дом" в городе Белово. Был организован и первый "Телефон доверия" экстренной социально-психологической помощи при Новокузнецком отделении Всероссийского детского фонда. В настоящее время это "Телефон доверия" Новокузнецка - "Центр психолого-педагогической помощи", базовое учреждение социальной защиты по подготовке специалистов-психологов в Кузбассе.

Когда ситуация сравнительно нормализовалась, появилась возможность заниматься профилактической работой с семьями, в том числе воспитывающими детей-инвалидов. И для этих детей открылись центры реабилитации (первый - в Новокузнецке).

Стартовала работа и по созданию центров социального обслуживания. Сначала это были отделы при администрациях городов и районов. И первый был создан в 1993 году в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

Уже в 2000 году наработанный региональными центрами опыт стал основанием для того, чтобы Кемеровская область была выбрана российскими и зарубежными экспертами в качестве площадки для проведения эксперимента по созданию новой модели социального обслуживания населения. Основное внимание уделялось развитию индивидуального подхода к нуждаемости пожилых людей в социальных услугах. Позже это нашло отражение в федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Занятия в "Школе ухода" очень помогают родственникам маломобильных граждан. Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Так, в Кемерове была создана первая учебно-методическая социально-реабилитационная квартира, полностью оборудованная средствами реабилитации и адаптации для маломобильных граждан и инвалидов. На ее базе организованы обучающие семинары для работников социальной защиты, родственников, ухаживающих за маломобильными людьми и инвалидами.

Социальная защита населения стала отдельной отраслью, реализующей систему базовых социальных гарантий. Помимо федеральных, в Кузбассе вводятся и местные льготы. Например, в 1995 году появилась дополнительная денежная выплата - "кузбасская пенсия" - за счет средств областного бюджета.

Созданная система соцзащиты получила свое дальнейшее развитие в первое десятилетие XXI века. В 2004 году началась системная работа по монетизации льгот. Во многих регионах тогда шли митинги, протестные выступления граждан, особенно пенсионеров, против нововведений в предоставлении льгот. В Кемеровской области - Кузбассе благодаря действию переходного периода и смешанной модели (льготы получали как в денежной, так и в натуральной форме) обошлось без социальных взрывов.

В 2006 году в области произошло еще одно важное событие - в государственную собственность было передано пятнадцать муниципальных домов-интернатов. И огромным шагом в оказании помощи гражданам с инвалидностью стало приобретение в 2008 году на средства областного бюджета сорока автомобилей со специальным подъемным устройством - в связи с последующей организацией службы "Социальное такси".

Социальная работа как профессиональная деятельность становится все более значимой. Ее цель - содействие людям, разным социальным группам в преодолении социальных и личностных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Растет нагрузка на социальных работников, поэтому власть региона принимает меры для их поддержки. Все соцработники (а это более пяти тысяч человек) обеспечиваются специальной формой, разработанной и изготовленной за счет средств областного бюджета. Для профессионального мастерства и поднятия престижа профессии организован региональный конкурс специалистов сферы социальной поддержки и социального обслуживания "Лучший по профессии". Учреждена и ведомственная награда "Почетный работник социальной защиты населения Кузбасса".

Сегодня Кемеровская область участвует в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода (СДУ). Открыт Единый координационный центр межведомственного обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, обучены специалисты, приобретено оборудование. Работают "Школы ухода". Создано государственное казенное учреждение Центр социальных выплат и информатизации министерства социальной защиты населения Кузбасса.

Кузбасс всегда старается свой опыт тиражировать, распространять его и идти дальше.

В апреле 2019-го в Кемерове состоялся Первый съезд социальных работников Сибири, создан Сибирский альянс социальных работников, а осенью того же года была проведена Первая всероссийская конференция по внедрению системы долговременного ухода. В 2021 году на Втором съезде соцработников, который прошел в дистанционном формате, кузбасская площадка была одной из самых активных.

А как ваша служба пережила непростой 2020 год?

Елена Воронина: В апреле, с введением режима повышенной готовности, все наши стационарные учреждения перешли на вахтовый режим работы. Сотрудники проходили обследование и при наличии отрицательных тестов жили и работали в соцучреждениях в течение двух недель. Это позволило избежать массовой заболеваемости и смертности. На сегодняшний день все проживающие в интернатах получатели социальных услуг вакцинированы. И продолжается прививочная кампания среди пожилых граждан, которые пользуются нашими услугами на дому.

Как вписываются в систему социальной помощи населению частные и некоммерческие общественные организации?

Елена Воронина: С введением в действие 442-го федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" частные организации стали нашими поставщиками социальных услуг. В реестр поставщиков на сегодняшний день вошла 21 организация. Второй год воплощается в жизнь пилотный проект по надомному обслуживанию пожилых граждан частными медицинскими организациями. Благодаря ему помощь получают 580 человек.

Набирает обороты и серебряное волонтерство. В 2019 году в Кузбассе прошел первый слет участников этого движения. Люди, которым за шестьдесят, помогая ближним, проходят социальную реабилитацию сами. А члены молодежного волонтерского движения по традиции уже много лет осенью доставляют нуждающимся бесплатные овощные наборы.

Развиваете ли выездную работу?

Елена Воронина: Графики выезда мобильных бригад социальной помощи в отдаленные и труднодоступные районы выполняются четко. Наших сотрудников там очень ждут. В год в среднем совершается около двух тысяч выездов. Кроме того, мы закупили пятнадцать автомобилей для доставки сельских жителей старше 65 лет на профосмотр и диспансеризацию в медицинские организации.

С чем связаны основные планы вашей службы на будущее?

Елена Воронина: Продолжим развивать стационарозамещающие технологии. Начали эту работу в 2014 году, построив на территории Юргинского психоневрологического интерната отдельное общежитие для воспитанников с ментальными нарушениями. Там сейчас проживает семьдесят ребят. Они готовятся к самостоятельной жизни во внешней среде, осваивая в мастерских интерната швейное, гончарное дело и другие ремесла. Будем расширять это направление, предоставляя людям с таким видом инвалидности специализированные квартиры на четыре-пять человек. Чтобы они находились под присмотром социального работника, но в то же время каждый имел личное пространство - отдельную комнату с санузлом.

И, конечно, продолжим цифровизацию отрасли. Чтобы получить социальные услуги, пособия и компенсации, человеку не придется ходить по кабинетам с кучей бумаг и справок, а достаточно будет подать заявление. Сведения поступят к нам автоматически. Именно так оформляются выплаты детям от трех до семи лет, введенные в 2020 году на фоне особого режима.

А еще мы запустили эксперимент по проактивному информированию граждан о мерах соцподдержки. Уже сегодня при оформлении инвалидности, достижении пенсионного возраста и рождении ребенка каждому жителю области поступает сообщение в личный кабинет на портале "Госуслуг" о том, какая поддержка ему положена.

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