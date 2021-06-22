В аэропорту Толмачево отложили взлет из-за дебоша пассажира

В новосибирском аэропорту Толмачево пришлось отложить вылет самолета в Новый Уренгой из-за неадекватного поведения пассажира.

40-летний житель Красноярского края устроил дебош на борту воздушного суда после посадки. По данным полиции, он выражался грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и размахивал руками. На требование экипажа прекратить противоправное поведение мужчина не реагировал.

- Командир воздушного судна принял решение прервать руление и вернуться к месту стоянки самолета из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров, - сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Разбушевавшегося хулигана сняли с рейса и доставили в отдел полиции. Ему грозит крупный штраф или административный арест на срок до 15 суток.