В Красноярске возбудили дело после стрельбы на городском рынке

Конфликт с применением оружия произошел на рынке в центре Красноярска. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила сегодня пресс-служба регионального управления МВД.

Во вторник утром в полицию поступила информация о ЧП на одном из рынков Центрального района краевой столицы. По данным правоохранителей, во время конфликта, разгоревшегося между работниками торговли, прозвучали выстрелы.

Прибывшие на место стражи порядка проверили шестерых граждан, предположительно причастных к ссоре. При обыске полицейские изъяли у одного из них охотничье ружье, травматический пистолет и боеприпасы.

В рамках уголовного дела сотрудники МВД выясняют обстоятельства случившегося. Виновным грозит до семи лет лишения свободы, уточнили в главке.