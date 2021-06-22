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22.06.2021 07:40
Рубрика: Власть

На прививку становись

В Кузбассе решили ввести обязательные прививки от коронавируса
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 136(8487)
В Кузбассе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для работников целого ряда отраслей, а также органов государственной власти и местного самоуправления. Как уточнили в правительстве региона, одной из трех доступных вакцин должно быть привито не менее шестидесяти процентов от общей численности работников организаций здравоохранения, образования, социального обслуживания, транспорта, промышленности и сельского хозяйства, торговли, общепита, спорта, индустрии красоты, финансовых услуг, почтовой связи, ЖКХ и культуры, а также МФЦ.
Кузбасский общепит наряду еще с десятком разных сфер должен стать зоной, свободной от коронавируса. Фото: Татьяна Кравченко Кузбасский общепит наряду еще с десятком разных сфер должен стать зоной, свободной от коронавируса. Фото: Татьяна Кравченко
Кузбасский общепит наряду еще с десятком разных сфер должен стать зоной, свободной от коронавируса. Фото: Татьяна Кравченко

Успеть на первую прививку следует до 17 июля, а на вторую - до 17 августа. Для этого в регионе действует 138 стационарных и 70 мобильных пунктов. Распоряжение главы области касается работающих по трудовому, гражданско-правовому договору в организациях и у индивидуальных предпринимателей, за исключением граждан, имеющих противопоказания.

Фото: Сергей Мельников
В Омске предложили давать отгулы и путевки за прививку от COVID-19

На такие меры кузбасские власти пошли из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Число инфицированных с начала июня увеличилось почти на 75 процентов, приблизившись к тысяче. В местном минздраве заявили о готовности в кратчайшие сроки развернуть до пяти тысяч коек для лечения ковида и внебольничной пневмонии.

Также в регионе вновь усиливается контроль соблюдения масочного режима и вводятся (пока до конца месяца) ограничительные меры. В их числе: приостановка массовых мероприятий в закрытых помещениях численностью более пятидесяти человек, работы организаций общепита с двух часов ночи до шести утра (кроме доставки и обслуживания на вынос), сокращение заполняемости залов театров, кинотеатров, спорткомплексов и досуговых центров. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее тридцати процентов сотрудников.

Пока Кузбасс - единственный регион в Западной Сибири, где введены такие ограничения и принято решение об обязательной вакцинации. Но не исключено, что этому примеру последуют и в соседних областях. Например, в Омской области, где также отмечен рост заболеваемости коронавирусом, Роспотребнадзор уже предложил властям действовать более решительно, ограничивая посещение фуд-кортов, кинотеатров и далее по списку. Окончательное решение пока отложили.

Тем временем губернатор Томской области Сергей Жвачкин, участвуя в селекторном совещании под руководством зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, обозначил проблему крайне неритмичной и недостаточной поставки вакцин в регион.

- В последнее время мы получаем в среднем три тысячи доз в неделю, хотя в регионе развернуты мощности на семь тысяч прививок в сутки. Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня. Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди. Прошу в ближайшую неделю направить нам пятьдесят тысяч доз и в каждую последующую - не менее восемнадцати тысяч, - обратился Сергей Жвачкин к Татьяне Голиковой.

В свою очередь, вице-премьер поручила главе минздрава РФ Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит.

Кстати

Кемеровский хирург Руслан Меллин, передвижную выставку графических рисунков которого из "красной зоны" организовала "РГ", расскажет о пользе вакцинации от коронавируса сотрудникам управления судебных приставов. Как человек, который знает об опасной инфекции не понаслышке. "Кто-то из представителей этого ведомства побывал на творческой встрече со мной в Кемеровском медицинском университете, вот мне и мне предложили выступить перед личным составом". А выставка сейчас работает в Междуреченске, откуда она отправится в Мыски, а затем в Гурьевск.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Омская область СФО Томская область Пандемия коронавируса COVID-19

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