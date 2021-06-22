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22.06.2021 06:57
Рубрика: Общество

Главное - не наследить

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 136(8487)
На особо охраняемой природной территории - в государственном ботаническом заказнике "Арчекасский кряж" - проложили экологическую тропу и открыли туристический маршрут.
Обитатели заповедных уголков Сибири тоже не прочь присмотреться к человеку - и, может быть, открыть ему свои тайны. Фото: "Арчекасский кряж" Обитатели заповедных уголков Сибири тоже не прочь присмотреться к человеку - и, может быть, открыть ему свои тайны. Фото: "Арчекасский кряж"
Обитатели заповедных уголков Сибири тоже не прочь присмотреться к человеку - и, может быть, открыть ему свои тайны. Фото: "Арчекасский кряж"

"Войди в природу другом" - первая станция на маршруте. Здесь новичков посвящают в туристы и знакомят с правилами поведения на природе. Самое главное правило: "Важно оставить добрый след, а не наследить".

Фото: WWF России
На Алтае обнаружили выводок котят краснокнижного манула

Школьники-волонтеры из отряда "Экопинкод" при центре дополнительного образования города Мариинска усвоили это благодаря своему педагогу Наталье Аникиной. Они проводили каникулы в палаточном лагере на природе, а потом разработали проект экотропы "Тайны Арчекаса". Воплощать его начали два года назад, выиграв областной конкурс грантов.

Именно тогда, в 2019-м, Арчекас получил официальный статус ООПТ регионального значения. Это важно для сохранения краснокнижных растений и животных, а также исторических памятников - курганов эпохи бронзового и раннего железного веков. Заказник, к слову, получился народным - средства на экологическую экспертизу собрали местные предприниматели. А ученые-биологи при поддержке крупной угольной компании довели благое дело до ума.

Протяженность экотропы - около четырех километров: березняк, нетронутый топорами и пилами, родник, из которого можно умыться. В здешних озерах обитают бобры и норки, по берегам гнездятся водоплавающие птицы. А на лугах - пышное разнотравье и море цветов.

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