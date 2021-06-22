В Новосибирской области увеличат расходы на зарплаты бюджетникам

В Новосибирской области одобрены изменения в закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. На заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова принято решение увеличить финансирование ряда направлений, таких как: строительство, оплата труда работников бюджетной сферы, поддержка детей-сирот.

Заместитель председателя правительства - министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отметил, что корректировка бюджета необходима для формирования более точных задач на второе полугодие.

- Итоги первого и второго кварталов текущего года показывают динамичное восстановление экономики после периода 2019-2020 годов, - сказал министр.

Дополнительные ресурсы планируется направить на обеспечение контрольных значений оплаты труда работников бюджетной сферы, на софинансирование реализации федеральных программ, а также благоустройство, модернизацию и подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду.

Важным решением является увеличение оплаты труда ветеринарных работников госучреждений до среднерайонного уровня по заработной плате в Новосибирской области. Это затронет 793 ветеринара.

Среди ключевых задач в строительной сфере названо завершение в трехлетний период строительства 28 проблемных жилых домов на паритетах с Федеральным фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Дополнительно усилена статья в бюджете на обеспечение жильем детей-сирот.

Члены правительства одобрили представленный документ. Проект областного закона будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.