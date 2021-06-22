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22.06.2021 21:50
Рубрика: Экономика

Мороженому добавили скорости

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
В Новосибирской области значительно увеличат выпуск мороженого благодаря нацпроекту "Производительность труда". К нему присоединился один из крупнейших в Сибири производителей этого десерта.
В Новосибирской области увеличат выпуск мороженого благодаря "бережливым технологиям". Фото: Сергей Карпухин / ТАСС В Новосибирской области увеличат выпуск мороженого благодаря "бережливым технологиям". Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
В Новосибирской области увеличат выпуск мороженого благодаря "бережливым технологиям". Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Гендиректор фабрики мороженого Алексей Руденских сообщил, что для реализации нацпроекта на предприятии выбрана одна из производственных линий. Мощность пилотного участка составляет 1380 тонн в год, однако текущая загрузка только 380 тонн.

Фото: iStock
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На первом этапе Региональный центр компетенций Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области будет внедрять здесь бережливое производство, затем полученный опыт распространят на другие процессы. Планируется, что рост производительности труда за три года возрастет на 30 процентов. Сейчас фабрика выпускает 120 видов продукции. Ее поставляют в 30 регионов России и за рубеж - Беларусь, Казахстан и Китай.

Поддержку также получит компания по рыбопереработке.

Руководитель проектов еще одного предприятия-участника Артем Мочнев говорит, насколько важно было выстроить производственные процессы максимально просто. "На пилотном участке мы пересмотрели график работы операторов, разработали для них регламент. Как результат - производительность в смену увеличилась на 150 процентов. Время подготовки оборудования к работе сократили с двух до одного часа", - отметил Артем Мочнев.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Выручка выросла на 20 процентов, делится первыми результатами гендиректор Виктор Кудряшов: "За счет повышения производительности, изменений в системе мотивации зарплата сотрудников на пилотном участке увеличилась на 30 процентов".

К концу 2021 года в нацпроект войдут более 40 крупных и средних предприятий Новосибирской области. Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов отметил, что на реализацию нацпроекта в этом году для области предусмотрено 50,18 миллиона рублей, в том числе 35,48 миллиона - из федерального бюджета.

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