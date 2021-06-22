В Томскую область прибыл передвижной комплекс "Лаборатория безопасности". Это специализированный автобус, который поможет детям изучить правила поведения на дорогах. По сути, это яркое и мобильное учебное пособие. В Сибири их уже несколько - например, в декабре прошлого года такой же приехал в Республику Алтай.

Зачем придумали такие "Лаборатории"? Прежде всего, чтобы снизить количество автоаварий с участием юных участников дорожного движения. Автобус очень наглядно демонстрирует, как зависит длина тормозного пути от скорости транспортного средства - и ребенок понимает, насколько реальна опасность попасть под колеса, неожиданно выскочив на дорогу. Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе Ключи от комплекса вручили Нине Курасовой, директору областного центра дополнительного образования, на базе которого будет функционировать автобус. Здесь уже разработали маршрут передвижного комплекса и подготовили преподавательский состав, который будет, что называется, в движении учить детей, родителей и педагогов культуре поведения на дорогах. В первую очередь специализированный автобус посетит те районы, где растут показатели аварийности с участием несовершеннолетних. Справка "РГ" "Лаборатория безопасности" - комплексная программа, часть нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и экспертного центра "Движение без опасности".