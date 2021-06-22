Житель Новосибирска избил подростка из-за сломанных качелей

В Новосибирске СК начал проверку после избиения подростка на детской площадке.

Инцидент произошел во дворе жилых домов на улице Фрунзе в Дзержинском районе города. По предварительным данным, группа подростков гуляла на территории детской площадки. Один из мальчиков раскачивался на качелях, у которых раскрутилось верхнее крепление. Школьник начал их ремонтировать.

В это время к подросткам подошла жительница соседнего дома и начала выражать недовольство поломкой. Затем к ней присоединился мужчина. Конфликт привел к тому, что мужчина ударил мальчика. Родители пострадавшего обратились за помощью в полицию.

- В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего и личность обидчика несовершеннолетнего, - сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.