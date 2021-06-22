Мэр Кисловодска 10 дней находится в коме после падения с самоката

Глава администрации Кисловодска Александр Курбатов пока находится в искусственной коме. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что при этом наблюдается положительная динамика.

- Александр Вячеславович продолжает находиться в искусственной коме в Центре нейрохирургии имени Бурденко в Москве. По словам врачей, повторная операция ему не потребуется, есть положительная динамика, - отметили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Глава курорта Александр Курбатов 12 мая упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. Мэра немедленно госпитализировали и провели операцию, после этого он находится в искусственной коме. Позднее Курбатова транспортировали в Москву в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н,Н, Бурденко.