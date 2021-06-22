На Ставрополье приготовились к сезону паводков

Обильные осадки, выпавшие на Ставрополье в конце весны и начале лета, вызвали тревогу у жителей края. Многие опасаются, что может повториться паводок 2017 года, натворивший немало бед. Однако с тех пор в прямом и переносном смысле утекло немало воды, и, как заявляют власти региона, причин для подобных опасений нет: реализация государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и выполнение масштабного комплекса противопаводковых мер позволяют говорить о том, что регион готов к приходу большой воды.

Контроль на трех постах

Для предотвращения негативного воздействия стихии министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья уже завершены (или проводятся заключительные работы) строительство берегоукрепительных сооружений (13 объектов протяженностью 22,4 километра), расчистка русел рек на территории населенных пунктов (13 объектов протяженностью 90,6 километра), капитальный ремонт семи бесхозяйных гидротехнических сооружений и еще одного, находящегося в муниципальной собственности.

- Связанные с воздействием стихии потенциальные риски сегодня значительно снизились. Более того, так называемых "узких мест" на водных объектах края теперь практически не осталось, - рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Хлопянов. - А к концу 2020 года основные болевые точки были вообще устранены. Паводок-2017, натворивший много бед, стал серьезным испытанием на прочность состояния водохозяйственного комплекса всего региона. Он показал, насколько важно регулярно заниматься укреплением берегов наших главных рек и водоемов. Правительство края делает все возможное для того, чтобы наладить безопасный пропуск весенне-летних паводков сегодня и в будущем. Тем не менее если не удастся решить проблему обустройства населенных пунктов ливневыми канализациями, то тема возможного их затопления останется актуальной.

Также завершено определение границ зон затопления и подтопления 160 населенных пунктов края. Все они утверждены Кубанским бассейновым водным управлением и поставлены на кадастровый учет. Всего было обследовано 627 населенных пунктов. При прохождении паводка водные объекты не окажут негативного влияния на прилегающую территорию, что подтверждено результатами изысканий и гидрологическими расчетами.

А в 17 муниципалитетах обследованы водные объекты и их водоохранные зоны на предмет устранения заторов. Вся информация о границах зон затопления и подтопления передана органам местного самоуправления для включения в документы территориального планирования и градостроительного планирования для ограничения их застройки.

Для контроля паводковой ситуации на реках Ставрополья минприроды края установило три автоматических гидрологических поста на реках Куме в селе Гражданском Минераловодского городского округа, Подкумок в районе поселка Совхоз Ессентукский Предгорного муниципального округа и Калаус - в районе села Сергиевского Грачевского муниципального округа с программным обеспечением и модулем оповещения. Передача информации о зафиксированном уровне воды производится каж- дые 10 минут. Всего в планах ведомства - установить 15 таких гидропостов.

- Именно май - июнь для нас - пиковое время, когда происходит весенний паводок, - говорит Андрей Хлопянов. - Тают ледники, идут дожди, а вместе эти осадки повышают уровни рек. Но противопаводковые мероприятия, которые выполняем уже на протяжении трех лет, не останавливаются. Специальная техника стоит на объектах, так что запас прочности имеется. Мы следим за ситуацией ежечасно. Контроль помогают вести автоматические системы. В режиме трех часов специалисты видят, как меняется уровень воды.

Задание на завтра

Так как противопаводковые мероприятия на территории Ставропольского края были рассчитаны на 2017-2020 годы, для продолжения работы по защите населе- ния министерство разработало и утвердило новый комплекс мер (на 2020-2025 годы и на плановый период до 2030-го). Он включает 43 мероприятия на общую сумму 5,27 миллиарда рублей. Причем часть из них уже начата - разрабатывается проектно-сметная документация для участия в конкурсном отборе по получению субсидий из федерального бюджета.

В нынешнем году на эти работы из краевого и федерального бюджетов выделяется более 462 миллионов рублей. Все они включены в подпрограмму "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды".

В настоящее время ведется укрепление берегов рек Кумы (в поселке Левокумка Минераловодского городского округа, селе Солдато-Александровское, в Зеленокумске), Мокрый Карамык (в Зеленокумске), начата корректировка проектной документации на подобные работы на Кубани в Невинномысске и разработка таких документов на объект "Берегоукрепление русла р. Мамайка на территории Ставрополя в районе ул. Космонавтов". Также идет расчистка русел рек Калаус в селах Сергиевском Грачевского района и Воздвиженском Апанасенковского района, Калаус и Карамык - в Светлограде, Чла - в Михайловске, рек Грязнушки и Золотушки - в районе Ботанического сада Пятигорска, реки Джемухи в Минераловодском городском округе.

Уже завершена расчистка русла балки Сухая Падина в селе Алексеевском Благодарненского городского округа и реки Усть-Невинка на хуторе Родниковском Кочубеевского района. Проходит капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сабля в селе Саблинском Александровского района, пруда "Андреевский" на реке Мокрая Буйвола в Благодарном и ликвидируется ГТС пруда на реке Мокрый Карамык в селе Саблинском. Полностью выполнен капремонт пруда в семи километрах юго-западнее села Александровского.

Помощь из космоса

Еще одна проблемная тема лета - наступление пожароопасного сезона в лесном фонде. Здесь для предупреждения возможного ущерба со стороны стихии реализуется госпрограмма Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (за нее также отвечает министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК). За ситуацией в лесах в регионе следят 12 лесничеств и 10 лесхозов. На их содержание из бюджета края в текущем году запланировано выделить 35,6 миллиона рублей.

По данным ведомства, на большей части территории Ставрополья сохраняется низкая пожароопасность. Но все силы и средства специальных формирований находятся в полной готовности. В лесах налажен постоянный мониторинг ситуации: каждый день проводится наземное патрулирование 112 маршрутов протяженностью почти 2900 километров. В диспетчерскую службу минприроды в телефонном режиме поступает информация о лесных, ландшафтных пожарах, нарушениях лесного, природоохранного законодательства, а также паводкоопасной ситуации на водных объектах.

Кроме того, используются данные космического мониторинга Информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз. Каждая проблемная точка внимательно изучается диспетчерами совместно с наземными патрульными лесхозов, охотинспекторами и дежурными службами МЧС. Налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами.

- Лесхозы вполне могут сами справиться с небольшим возгоранием - без привлечения пожарных команд, - говорит Андрей Хлопянов. - В их распоряжении имеются 12 групп пожаротушения численностью 108 человек, а также 139 единиц противопожарной техники, 1204 - оборудования и инвентаря. В случае же объявления ЧС на помощь оперативно придут сотрудники подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. Призываю земляков соблюдать элементарные правила пожарной безопасности не только в лесу, но и на приусадебных участках, личных огородах, дачах, вблизи которых нельзя выжигать траву, а бытовой мусор следует утилизировать без использования огня.

Зеленый шум

В крае завершился весенний этап ежегодной экологической акции "Сохраним природу Ставрополья". Практически во всех уголках региона прошли субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории, очистке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения, лесопарковых зон, придорожных и прибрежных полос, ликвидации стихийных свалок и навалов мусора.

В ходе акции было высажено более 180 тысяч деревьев и кустарников (из них более 165 тысяч деревьев - на землях лесного фонда). Вывезено около 8,5 тысячи кубометров мусора. Очищены береговые зоны рек в ООПТ края. Ликвидировано более 870 несанкционированных свалок и навалов мусора.

В мероприятиях по благоустройству населенных пунктов, очистке ООПТ краевого значения, придорожных полос приняли участие около 370 тысяч человек.