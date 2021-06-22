На ставропольских полях начинается уборочная страда. Урожай зерновых в крае, который входит в тройку крупнейших производителей зерна в стране среди регионов, в нынешнем году ожидается на уровне 2018-2019 годов. Аграрии края планируют засыпать в закрома свыше восьми миллионов тонн зерна.

О том, как регион подготовился к горячей поре жатвы хлебов, прогнозах на урожай, перспективах развития агропромышленного комплекса и мерах государственной поддержки аграриев рассказывает глава аграрного ведомства Ставрополья Владимир Ситников.

- Владимир Николаевич, урожай зерна в 2020 году по ряду причин оказался меньше предыдущего на 38 процентов - 5,2 миллиона тонн. Специалисты говорят, что ставропольский каравай в нынешнем году потянет на восемь с лишним миллионов тонн. Это реальная цифра?

- Давать прогнозы, как известно, дело не очень благодарное. К тому же свои коррективы в ход уборки может внести небесная канцелярия. Но в целом мы настроены оптимистично: ситуация на полях края в данный момент складывается благоприятная. А ведь закладка озимых зерновых культур урожая-2021 проходила при неблагоприятных погодных условиях. Отсутствие осадков во время сева сместило оптимальные сроки этой кампании на пять-десять дней, что сказалось на всходах озимых зерновых культур.

Однако накопление осадков и повышение температурного режима в январе - феврале способствовали временному возобновлению вегетации озимых зерновых культур, и к началу возобновления весенней вегетации всходы были получены на 80 процентах площадей. Осадки весной - в начале нынешнего лета улучшили влагообеспеченность, что положительно сказалось на состоянии растений озимых зерновых культур.

Индекс развития биомассы NDVI сейчас на 11 процентов выше, чем в 2020 году, что позволяет спрогнозировать урожай озимых зерновых культур в крае не ниже уровня 2019 года - в районе 8,3 миллиона тонн.

Аграрии обеспечили закладку урожая озимых культур 2021 года на площади два миллиона гектаров, в том числе зерновых культур - 1,9 миллиона. Во всех категориях хозяйств посеяно яровых культур 806,3 тысячи. Из них кукуруза на зерно посеяна на площади 131,7 тысячи, подсолнечник - 260,6 тысячи; сахарная свекла - 30 тысяч; картофель - 5,4 тысячи; овощи - на 10,8 тысячи гектаров.

- В какие сроки планируется провести жатву 2021 года?

- В этом году они сместятся на семь-десять дней от средних многолетних показателей. Созревание озимых идет с запозданием из-за выпадающих осадков и пониженного температурного режима. Вместе с тем очередность уборки зерновых культур сохраняется. Первый - озимый ячмень, затем - по мере созревания - перейдем к жатве озимой пшеницы. Первыми к работам приступят восточные территории края: Арзгирский, Левокумский и Нефтекумский округа. В целом уборку собираемся провести оперативно - за 20 рабочих дней.

- Насколько к предстоящей страде уже готов машинно-тракторный парк хозяйств АПК?

- Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства располагают солидным машинно-тракторным парком, который позволяет аграриям качественно и своевременно выполнять полный комплекс полевых работ. Несмотря на то что у сельхозтоваропроизводителей имеется 6330 зерноуборочных комбайнов, в пиковый период жатвы планируем привлечь к уборочным работам со стороны дополнительные мощности - около 700 единиц техники. В том числе 347 комбайнов предоставят машинно-технологические компании края, еще 356 машин - компании из других российских регионов.

Также важный этап подготовки к уборочной кампании - это формирование запасов топливно-смазочных материалов. В целом имеющиеся запасы топлива в крае позволяют рассчитывать на беспрепятственное прохождение уборочной страды.

- Не секрет, что успех крестьян в немалой степени зависит от их поддержки государством.

- За 2012-2020 годы сумма грантовой поддержки малых форм хозяйствования и кооперации составила в крае более трех миллиардов рублей, в том числе в 2020 году из краевого бюджета на эти цели выделено 204 миллиона рублей.

Нам удалось сохранить практически все меры государственной поддержки. Они направлены на стимулирование производства по подотраслям сельского хозяйства и увеличение валового производства продукции всех видов и в конечном итоге - на снижение себестоимости сельскохозяйственного производства.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ориентирует нас на реализацию указа президента России, в рамках которого появляются новые направления - такие как региональные проекты "Экспорт продукции АПК" и "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации".

Финансирование агропромышленного комплекса традиционно ведется в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства РФ" и государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Кроме того, уже третий год мы активно работаем в рамках реализации указа президента о наращивании экспортного потенциала. Также не забываем об улучшении качества жизни сельских тружеников. Этой цели посвящена государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий". Кроме того, аграрии края, реализующие инвестиционные проекты, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций, для них также снижена ставка налога на прибыль организаций.

Бюджет отрасли на 2021 год на данный момент составляет 4,4 миллиарда рублей. В том числе за счет средств федеральной казны - 3,65 миллиарда, краевой - 750 миллионов рублей. Таким образом, на каждый рубль, выделенный из бюджета Ставрополья, мы привлекаем около четырех с половиной рублей из федерального. Следует отметить, что эта сумма не окончательная, так как в результате проводимой в течение года работы по привлечению дополнительных федеральных средств она может быть увеличена.

Государственная поддержка распространяется на основные отрасли: растениеводство (1,06 миллиарда рублей) и животноводство (645 миллионов). Грантовая поддержка составляет 130 миллионов рублей, поддержка кредитования - 573 миллиона, на мелиорацию будет выделено 425,8 миллиона, на страхование - 704 миллиона, на комплексное развитие сельских территорий - 404 миллиона, на региональные проекты - 59,7 миллиона рублей.

Золотая "жила"

Производство зерновых - одна из наиболее крупных отраслей агропромышленного комплекса Ставропольского края. На долю зерна приходится половина выручки и 60 процентов прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции в крае.

Устойчивое производство зерна и продуктов его переработки является важной составной частью налоговых поступлений при формировании бюджета. По данным министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ежегодно от сельхозтоваропроизводителей в бюджет региона поступает порядка 11 миллиардов рублей в результате уплаты ими обязательных налогов и сборов.

На пике инвестиций

Ставропольский край сохраняет лидерство среди регионов России по показателю инвестирования в сферу АПК. Основными направлениями здесь являются строительство тепличных комплексов, молочное животноводство, закладка садов, строительство плодохранилищ и оросительных систем.

В крае насчитывается более 65 крупных инвестпроектов в сельскохозяйственном секторе с объемом инвестиций 72 миллиарда рублей. В АПК края в активной стадии реализации находится шесть крупных инвестиционных проектов (три тепличных и один молочный комплексы, а также два плодохранилища) на общую сумму 22,1 миллиарда рублей, которые планируется завершить в 2021 году. В результате будет создано около 1300 новых рабочих мест.

Кроме того, в нынешнем году в пищевой и перерабатывающей промышленности планируется к запуску 15 инвестиционных проектов на общую сумму более двух миллиардов рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест. Это проекты по переработке мяса, молока, производству напитков, также среди них пять экспортно ориентированных проектов по производству кондитерских изделий, жареных семечек, сушеных и консервированных овощей. Причем в структуре инвестиций присутствуют как местные инвесторы, так и крупные российские компании.