В Махачкале прошел межрегиональный форум изобретателей "Внедрение 2.021", в котором приняли участие предприниматели, научные коллективы и руководители компаний. Производственников заинтересовали некоторые разработки дагестанских Кулибиных.

Руководитель республиканского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Нусрет Саркаров сообщил корреспонденту "РГ", что специалистов заинтересовал вертолет конструкции Надима Гашумова и его команды. Он уже прошел испытания, машина способна поднять в воздух двух человек. В качестве двигателя в ней используется автомобильный мотор. За внешнее сходство с насекомым аппарат назвали "Стрекоза".

У самоучки-конструктора нет специального технического образования. Ему пришлось самостоятельно освоить компьютерное моделирование, вертолетостроение, изучить основы аэродинамики. Из-за ограниченного бюджета практически все детали и узлы вертолета он сделал в собственной автомастерской. В итоге у "Стрекозы" только лопасти и двигатель имеют заводское происхождение, а остальные комплектующие - авторской работы, причем многие из них запатентованы.

- Специалисты внимательно осмотрели вертолет Надима Гашумова, задали различные вопросы и убедились, что конструкторы знают свое дело. Его команда даже сделала фрезерный станок с ЧПУ для изготовления лопастей. Представленный опытный образец, по мнению экспертов, не уступает по основным техническим характеристикам зарубежным аналогам, к тому же его себестоимость на порядок ниже, чем у конкурентов. С целью внедрения машины в производство решено провести переговоры с руководством кизлярского концерна "КЭМЗ", - сообщил Нусрет Саркаров.

Он также отметил интерес гостей форума, в частности представителей минпромторга РФ, к ударно-гравировальному устройству, разработанному Таймасханом Арслановым. Оборудование наносит фото, текст и различные изображения на металл, гранит и стекло. Как рассказал корреспонденту "РГ" автор разработки, подобные станки уже существуют, но дагестанская модель отличается двукратным ростом быстродействия ударного механизма гравировальной головки. На изобретение уже получено два патента.

- Мы впервые представили наш станок именно на этой выставке. Пока маркетингом не занимались, но продвигать его, конечно, будем, - заверил Таймасхан Арсланов. - Рынок изучали с товарищем несколько лет, устройство собирали в гараже. Пришлось с нуля научиться программированию, зато теперь у нас свое оригинальное программное обеспечение и собственная электроника.

Нусрет Саркаров считает, что с внедрением изобретений в регионе ситуация пока не самая лучшая. Поэтому с каждым годом все меньше людей желает заниматься оригинальными разработками. Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в 2020-м из Дагестана в Роспатент подали всего 74 заявки на изобретения, что на 12 меньше, чем годом ранее, и в четыре раза меньше, чем в 2017-м.

В прошлом году представителям республики выдали 91 патент. Доля дагестанских заявок на изобретения составила всего 18 процентов в общем количестве заявок, пришедших из Северо-Кавказского федерального округа.

Роспатент также использует такой показатель, как коэффициент изобретательской активности. Он отражает количество поданных патентных документов на 10 тысяч человек, живущих в регионе. По этому показателю Дагестан среди субъектов СКФО находится на пятом месте. В республике достаточно низкий интерес и к патентованию промышленных образцов, отметили в ведомстве. В 2020 году подано всего шесть таких заявок.

- Чтобы привлечь внимание к изобретателям, дагестанское отделение ВОИР инициировало данный форум, а Центральный совет организации способствовал участию в форуме представителей из 17 регионов страны и представителей ряда федеральных министерств и ведомств. Теперь начнем консультации с вузами по вопросам подготовки специалистов в области промышленного дизайна, в сфере функционально-стоимостного анализа проектируемого изделия, оценки интеллектуальной собственности и постановки изобретений на бухгалтерский учет, подготовки патентоведов и патентных поверенных. Ведь в Дагестане нет ни одного специалиста в перечисленных областях. С министерством промышленности и торговли РД предстоит обсудить ряд проектов инновационного развития региона, - добавил Саркаров.

В правительстве РД обещают поддержку новаторам и изобретателям. По словам заместителя председателя республиканского правительства Нюсрета Омарова, выбор Дагестана как пилотной площадки для проведения межрегионального форума свидетельствует о высокой оценке со стороны Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов инновационного и научного потенциала региона.

- В республике есть образовательная, научная и технологическая базы. Но мы пока отстаем в инновациях. Здесь нужен проектный подход. Стоит отметить, что в последние годы компании вкладывают все больше средств в инвестиционную деятельность, однако этого все еще недостаточно для технологического и инновационного развития экономики Дагестана, - заключил Омаров.