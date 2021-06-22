Из 27 действующих в республике государственных унитарных предприятий (ГУП) 12 уже находятся в стадии ликвидации. Большинство республиканских ГУПов (17) работают в сельском хозяйстве, и именно они на протяжении последних лет доставляют больше всего проблем.

ГУПы должны были выращивать и снабжать прилавки натуральной продукцией, но вместо этого просто стали сдавать земли в аренду. Фото: Владимир Аносов/РГ

Руководители этих предприятий не раз подвергались критике. Многочисленные проверки показали, что сельскохозяйственные ГУПы в Дагестане зачастую не реализуют продукцию, но в отчетах показывают выручку. Многие такие хозяйства не утруждают себя обработкой земли, а просто сдают участки в аренду. При этом руководители предприятий живут не в селах, а в Махачкале.

По словам министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заура Эминова, за 17 аграрными ГУПами закреплено 67 тысяч гектаров земли. Однако в 2020 году бюджет республики получил от них смехотворную сумму - 829 тысяч рублей.

- Проще неэффективные ГУПы ликвидировать, землю поделить на наделы и на открытых торгах предоставить их в аренду. Но с таким решением несогласно местное население, потому что в результате аукциона сюда могут прийти землепользователи из других районов и даже регионов страны. А жители привыкли долгие годы пользоваться землями ГУПов без договорных отношений, - рассказал Эминов.

В этом году минимущества РД решило провести независимый аудит республиканских ГУПов, чтобы понять, объективную ли информацию о своей деятельности они предоставляют. Эминов добавил, что организационно-правовая форма государственного унитарного предприятия признана неэффективной не только в Дагестане, но и в других регионах. Поэтому до 2025 года они должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, получить иную организационно-правовую форму - или их ликвидируют. С таким требованием вправе обратиться в суд антимонопольная служба.

Начальник управления экономики минимущества РД Диана Абдурахманова уточнила, что к 2025 году смогут продолжить работу только стратегические ГУПы, но в Дагестане таковых нет.

- У нас есть дорожная карта, где прописано количество ГУПов, которое нужно преобразовывать. В этом году два сельскохозяйственных предприятия станут ООО. Это даст им возможность легально сдавать землю в аренду, - сообщила Абдурахманова.

Она уточнила, что 12 дагестанских ГУПов находятся в процессе ликвидации, есть предприятия на стадии банкротства. Их кредиторскую задолженность придется гасить, реализуя имущество. Процессу преобразования ГУПов мешают разные факторы. В министерстве отметили, что в свое время эти предприятия создавали на базе бывших колхозов и совхозов и им не передали правоустанавливающие документы на землю и имущество. И сейчас неразбериха с бумагами затягивает процесс реорганизации.

А как у соседей

Иным путем решили пойти в Ингушетии, где в свое время также было сломано немало копий вокруг неэффективности ГУПов. В начале нынешнего года власти региона заявили о том, что в республике будут восстанавливать простаивающие животноводческие объекты за счет доходов государственных сельхозпредприятий. Как сообщили в регионе, рентабельность ГУПов по итогам 2020 года достигла 22 процентов.

Девять из 14 функционирующих на территории Ингушетии ГУПов имеют около 20 кошар, восемь из них ранее простаивали. Именно на их восстановление и решили направить зарабатываемые госпредприятиями средства. К маю 2021 года на их доходы закупили около пяти тысяч овец и более 300 голов крупного рогатого скота.

"Есть организации, которые были банкротами, а сегодня они не имеют ни кредиторской задолженности, ни долгов по налогам и зарплате. У нас ожили кошары, которые были закрыты и пустовали, появились рабочие места, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. - Государственные унитарные предприятия 20 процентов прибыли должны направлять по закону в бюджет республики. В прошлом году мы могли эти средства просто перечислить в казну или же закупить на них скот и дать хозяйствам возможность расширяться. Было принято решение поддержать развитие ГУПов и сельского хозяйства в целом". Он добавил, что практика возвращения прибыли сельхозпредприятий на удовлетворение их собственных нужд - обновление техники, закупку скота - продолжится и дальше.

Комментарий

Халил Халилов, член Общественного совета при министерстве экономики и территориального развития Дагестана:

- В законе прописано, что ГУПы являются коммерческими юридическими лицами, государственное имущество унитарному предприятию принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. ГУПы должны отвечать перед кредиторами, поэтому, когда они банкротятся, имущество распродается.

В Дагестане в свое время было создано много ГУПов и МУПов. Возникали они не только там, куда не хотел заходить частный капитал. Например, колхозы и совхозы почему-то решили преобразовать в ГУПы. Практика показывает, что ГУП как организационная форма деятельности крайне неэффективно. В Дагестане говорят об этом давно, учитывая слабую отдачу от использования государственного имущества, небольшие поступления в бюджет и в целом малую пользу для экономики республики. При более решительных действиях правительства региона от ГУПов можно было избавиться в течение года. Важно, чтобы процесс их ликвидации или реорганизации шел быстрее, тогда вырастет эффективность экономики региона.