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Рубрика: Власть

Месяц на нюансы

В Дагестане ищут варианты финансирования крупных федеральных проектов
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 135(8486)
В регионе подвели предварительные итоги исполнения постановления Совета Федерации о поддержке социально-экономического развития республики, принятого после Дней Дагестана, которые прошли в верхней палате парламента в начале марта. Уже в сентябре правительство региона обязано проинформировать СФ о выполнении поручений, изложенных в документе.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Один их важнейших пунктов - второй этап реконструкции махачкалинского аэропорта "Уйташ". О важности этого проекта говорит тот факт, что с ним лично пожелал ознакомиться во время визита в Дагестан в апреле нынешнего года премьер-министр Михаил Мишустин. Он предложил включить обновление взлетно-посадочной полосы аэропорта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а министерству обороны РФ присоединиться к этой работе, поскольку его самолеты тоже базируются на местном аэродроме.

- Вопрос проведения второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы прорабатывается с Росавиацией. До принятия окончательного решения представителями Федерального агентства воздушного транспорта нужно провести исследование существующей взлетно-посадочной полосы "Уйташа" на предмет ее эксплуатационных возможностей. Сейчас ФГУП "Государственный проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект" проводятся подготовительные мероприятия, - рассказал министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев.

Он также сообщил, что правительство республики направило обращения в минтранс и минэкономразвития РФ о включении проекта реконструкции в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Другая значимая тема, обсуждавшаяся в Совете Федерации, - выделение в 2022-2024 годах в рамках федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы" средств на разработку проектной документации и строительство северного обхода Махачкалы и обхода Дербента. Суммы нужны немалые. Ориентировочная стоимость строительства дороги в объезд дагестанской столицы - около 14 миллиардов рублей. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова, Росавтодор планирует заложить средства на разработку проектно-сметной документации этой трассы. Что касается дороги в обход Дербента, проект уже направлен в Главгосэкспертизу, после получения положительного заключения будут определены источники финансирования.

Фото: РИА Новости
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На заседании Совета Федерации врио главы Дагестана Сергей Меликов также поднял проблему реконструкции Канала имени Октябрьской революции (КОР), который является источником водоснабжения нескольких городов республики. Учитывая ухудшение качества воды в нем, Меликов попросил сенаторов поддержать перевод 30-километрового участка канала в районе Махачкалы в "трубный вариант".

Руслан Алиев пояснил, что ориентировочная стоимость прокладки по дну канала трех ниток водоводов из стальных труб с учетом строительно-монтажных работ составит примерно 20 миллиардов рублей. Но этот проект трудно осуществим. Берег КОР и близлежащие территории застроены, и подобраться к коммуникациям нелегко.

Минстрой РД предложил вариант подачи воды из Чиркейского водохранилища в Махачкалу, Каспийск, Избербаш с помощью водовода диаметром 1420 миллиметров, протяженностью 63 километра и мощностью более 200 тысяч кубометров в сутки. Ориентировочно на его строительство потребуется более семи миллиардов рублей.

Еще в одном пункте постановления Совета Федерации речь шла о привлечении инвесторов к восстановлению и развитию Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, которым грозит обмеление. В июне в правительстве Дагестана состоялось совещание на эту тему с участием замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова.

- Он сообщил о необходимости увеличить государственное задание для ФГБУ "Главрыбвод", чтобы расчистить часть Гудийской протоки реки Терек в целях бесперебойного водоснабжения Аракумских и Нижне-Терских водоемов, - добавил министр экономики региона.

Как заявил премьер-министр правительства РД Абдулпатах Амирханов, времени для выполнения постановления СФ остается мало, поэтому следует ускорить работу. Он отметил, что часть вопросов уже решается, но большинство все же требует дополнительной проработки. Профильным вице-премьерам и министрам дан на это один месяц. За это время все нюансы должны быть учтены, иначе республика может остаться без финансирования проектов, столь необходимых для социально-экономического развития региона.

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