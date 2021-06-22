В Дагестане задержан находившийся в розыске боец ММА

Боец смешанных боевых искусств Ислам Вагабов, который с восьмого июня находился в федеральном розыске, задержан, сообщает МВД Дагестана.

Спортсмен с товарищем устроил в центре Махачкалы драку. В результате их оппонент получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. По признательным показаниям Вагабова, которые он дал в МВД, конфликт произошел на бытовой почве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", проинформировали в МВД Дагестана.