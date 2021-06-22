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22.06.2021 10:49
Рубрика: Общество

В Дагестане запретили массовые богослужения из-за COVID-19

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане запретили массовые богослужения. Решение принято Роспотребнадзором, учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

"Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,1% до 0,18%, ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией - показатель по республике составил З7,5 на 100 тысяч населения против 24,5 на предыдущей неделе, отмечен рост в полтора раза", - говорится в постановлении главного санитарного врача Дагестана.

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Роспотребнадзор призвал не допускать проведение богослужений с присутствием людей, а для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в интернете.

В республике введены и другие ограничения. Установлен режим изоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Запрещена работа организаций общественного питания в ночное время, закрыты фуд-корты, размещенные в торговых центрах, детские клубы.

В кафе и ресторанах запрещено играть свадьбы и устраивать корпоративы. Исключение пока сделано только для веранд на открытом воздухе, но с соблюдением всех мер безопасности, и при условии рассадки не более одного человека на четыре квадратных метра. Ограничена до 50 процентов заполняемость зрителями кинотеатров, концертных и спортивных залов, музеев, библиотек.

Важное дополнение для туристов, которых сейчас много в Дагестане. В гостиницах, санаториях и домах отдыха допускается только пребывание лиц, имеющих вакцинацию против коронавирусной инфекции, антитела IgG, или отрицательный результат лабораторного исследования ПЦР-методом, выполненным не ранее чем за 72 часа.

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