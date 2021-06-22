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22.06.2021 11:42

Музыка и блеск военной меди

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 136(8487)
Лучшие духовые и симфониче-ские военные оркестры страны дали 50 концертов в шести городах Кавказских Минеральных Вод. Музыкальный фестиваль прошел при поддержке войск национальной гвардии РФ "Музыка. Кавказ. И блеск военной меди", итоговое выступление в воскресенье состоялось в Ессентуках.
В последний день фестиваля 15 команд-участниц выступили с плац-концертами. Фото: Владимир Букреев В последний день фестиваля 15 команд-участниц выступили с плац-концертами. Фото: Владимир Букреев
В последний день фестиваля 15 команд-участниц выступили с плац-концертами. Фото: Владимир Букреев

- Сегодня самый торжественный день нашего музыкального марафона. Здесь все, кто создавал неповторимую атмосферу живого исполнения три дня. Фестиваль вышел на новый уровень, и в следующем году Ессентуки ждут участников из других стран. Наш курорт станет площадкой для проведения уже международной музыкальной встречи, - отметил мэр Ессентуков Александр Некристов.

В последний день фестиваля 15 команд-участниц выступили с плац-концертами - так называют синхронное исполнение композиций со строевыми приемами. Затем сразу 300 музыкантов одновременно исполнили "Вальс" Арама Хачатуряна из "Маскарада". Гала-концерт длился около трех часов и привлек тысячи туристов и горожан.

- Мероприятие получило широкое патриотическое звучание, стало важной частью духовного воспитания. Сегодня мы говорим о том, что войска национальной гвардии не только выполняют задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности, но и несут культуру, показывают себя с новой стороны, - сказал на церемонии закрытия фестиваля начальник штаба - первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Власенко.

Кстати, Ессентуки вошли в пятерку российских городов и стали единственным городом на юге страны, где проходят фестивали оркестров такого масштаба. "Музыка. Кавказ. И блеск военной меди" был приурочен к 310-летию военно-оркестровой службы России и пятилетию Росгвардии.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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