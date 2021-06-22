Уже совсем скоро в российских вузах начинается приемная кампания. Крупнейшее учебное заведение региона - Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) - готовит абитуриентам несколько приятных сюрпризов, которые помогут юношам и девушкам выбрать нужную специальность и без лишней нервотрепки поступить в вуз.

Преференции для бюджетников

В нынешнем году в СКФУ выросло число бюджетных мест. По сравнению с 2020-м их стало на 350 единиц больше, а общее число таких вакансий превысило три тысячи. А наибольшее их количество сегодня приходится на подготовку специалистов в области прикладной математики и электроэнергетики. На дополнительные места в аспирантуре и ординатуре университета смогут также претендовать выпускники, которые планируют после окончания вуза связать свою жизнь с наукой.

Кроме того, отвечая на актуальные запросы всего региона, в Северо-Кавказском федеральном университете открываются новые направления подготовки. К примеру, в прошлом году это относилось к области IT "Программная инженерия". И время показало действительно ее чрезвычайную востребованность: здесь был зафиксирован очень высокий конкурс среди абитуриентов при поступлении. Также в последнее время активно развиваются и технологические направления, связанные с пищевой и нефтяной переработкой. Очень широк выбор в вузе и гуманитарных специальностей.

- Северо-Кавказский федеральный университет старается идти в ногу со временем и сделать процесс подачи документов, прохождения вступительных испытаний максимально комфортным для абитуриентов, - подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. - Мы готовим специалистов по востребованным специальностям и готовы принять на обучение еще больше молодых людей со всей России.

В новом учебном году объявлен прием документов на две новые специальности: "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Технология продукции и организация общественного питания".

Экзамены на расстоянии

Еще одно новшество касается способов подачи документов. Для этого абитуриенты смогут воспользоваться суперсервисом "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги". Доступны и другие варианты. Документы можно также прислать по почте или направить в СКФУ в электронной форме с помощью информационной системы университета.

Особое внимание в вузе планируют уделить созданию комфортных условий при сдаче вступительных экзаменов - испытания пройдут в дистанционном формате. Университет ориентируется на такое взаимодействие с поступающими, поскольку эпидемиологическая обстановка все еще оставляет желать лучшего. Тем, у кого нет технической возможности сдавать экзамены дома, предоставят рабочее место в компьютерном классе вуза.

- У нас разработана собственная система проведения вступительных экзаменов: с элементами прокторинга, - говорит директор по образовательной политике СКФУ Василий Иванов. - Когда абитуриенты заходят на страницу специального ресурса, то вводят учетные данные, полученные при подаче документов, и после идентификации личности приступают к заданиям, которые должны сдать в виде компьютерного тестирования. Что касается творческих испытаний (если мы, к примеру, говорим о сдаче экзаменов по таким направлениям подготовки, как "дизайн"), в качестве задания абитуриент получает электронный образ изображения, которое должен нарисовать. Он дома за определенное время это задание выполняет, сканирует свою работу - и загружает в систему.

Кстати, налицо и серьезная экономия средств. Если раньше на творческие испытания, обычно проводившиеся после основного экзаменационного тура, будущим студентам требовалось приезжать повторно, тратить время и деньги, то теперь такая необходимость отпала: онлайн-режим позволяет это сделать гораздо быстрее и без лишних затрат.

В Северо-Кавказском федеральном университете уверены: для того, чтобы получить нужные знания, необязательно ехать в столицу или за рубеж.

- Это стереотип, который работает далеко не всегда, очень много молодых людей все равно возвращаются - и поступают к нам, - отмечает Василий Иванов. - "Вузов мечты", которые считаются признанными лидерами, мало. К тому же прием там также ограничен. А другие столичные высшие учебные заведения имеют рейтинг ниже нашего. И какой смысл ехать за тридевять земель, если все необходимое можно найти на родной земле? СКФУ - точка притяжения для талантливой молодежи не только всего региона, у нас очень широкая география поступающих.

Действительно, в СКФУ учатся студенты не только из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, но практически из каждого региона страны. Как считают в университете, ничего удивительного в этом нет. Например, в магистратуре будущих специалистов готовят по уникальным программам - их аналогов нет в России, и именно они притягивают молодых людей из самых разных уголков РФ.

Без границ и расстояний

Упомянем еще об одном ноу-хау Северо-Кавказского федерального университета, внедренном для удобства абитуриентов. Помимо "Личного кабинета", где они могут отслеживать свою конкурсную ситуацию, с нынешнего года в университете внедряется также специальное мобильное приложение.

- В нем информация представлена в более удобном виде, поскольку молодежь сейчас практически живет в гаджетах, - отмечает Василий Иванов. - В этом мобильном приложении можно получить точечную полезную информацию, а еще окунуться в виртуальное пространство нашего университета. В целом, как это ни парадоксально, пандемия помогла оперативно перейти на новые формы, которые ознаменовали следующий шаг развития университета. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В принципе, мы уже были готовы к такому техническому прорыву, а пандемия, которая врасплох вуз не застала, лишь ускорила ориентированный на дополнительные возможности для абитуриентов процесс. Северо-Кавказский федеральный университет старается сделать процесс подачи документов, прохождения вступительных испытаний абитуриентами максимально удобным для них. Ждем талантливых выпускников школ в стенах нашего университета!

Грант для талантов

На базе СКФУ действует Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) для талантливых школьников, который недавно получил федеральную поддержку - он вошел в число победителей проведенного минобрнауки России конкурса. Размер грантовой поддержки на три года составит свыше 350 миллионов рублей.

СУНЦ СКФУ - это профильная школа нового типа для старшеклассников, открытая в 2020 году при поддержке правительства Ставропольского края. Цель создания центра - воспитание со школьной скамьи будущих ученых и инноваторов, которые прославят страну и станут кадровой основой научных школ университетов и исследовательских организаций СКФО.

Сейчас в СУНЦ при федеральном университете по двум профилям - физико-математический и биолого-химический - обучаются 50 талантливых школьников. Кроме освоения обычной образовательной программы школьники реализуют исследовательские проекты под руководством ведущих ученых вуза и занимаются проектной деятельностью. Полученная господдержка позволит увеличить количество обучающихся до 250 человек. Также вырастет количество профилей и география приема.

Полученные грантовые средства пойдут на приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования, программного обеспечения, участие обучающихся в олимпиадах и иных интеллектуальных соревнованиях всероссийского и международного уровней, профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогических работников, разработку онлайн-курсов по направлению профильного обучения и обеспечение доступа к ним и т. д.

- Мы создадим все условия для того, чтобы СУНЦ стал точкой притяжения талантов со всего Северного Кавказа, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Справка

Поступающие в СКФУ на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры могут подавать документы с 18 июня 2021 года.

Срок завершения приема документов для поступающих на программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема:

по результатам ЕГЭ - не позднее 29 июля 2021 года;

по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - не позднее 20 июля 2021 года;

по результатам вступительных испытаний, проводимых СКФУ самостоятельно, - не позднее 24 июля 2021 года.

Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения:

по результатам ЕГЭ - не позднее 24 сентября 2021 года;

по результатам вступительных испытаний, проводимых СКФУ самостоятельно, - не позднее 17 сентября 2021 года;

по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - не позднее 17 сентября 2021 года.

Подробную информацию о поступлении, специальностях и филиалах СКФУ можно получить в приемной комиссии или по телефону горячей линии.

Контакты

Телефон приемной комиссии - 8 (8652) 95-68-13.

E-mail приемной комиссии - selcom@ncfu.ru.

Горячая линия - 8-800-200-6476 (звонок бесплатный).

Также с информацией о поступлении можно ознакомиться на официальном сайте университета в разделе "Абитуриенту - Приемная кампания 2021".

На правах рекламы