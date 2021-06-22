"Автодор" провел акцию в день начала Великой Отечественной войны

В день и час начала Великой Отечественной войны - в 04:00 22 июня председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов, постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин зажгли "Свечу памяти" на 563-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" в Новгородской области, у памятника "Погибшим при защите Отечества". Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

"В этот скорбный день мы чтим память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Впервые акцию "Свеча памяти" проводим у мемориала, который появился здесь в прошлом году. Также мы открываем новую страницу в его истории - памятные мемориальные доски с наименованиями воинских соединений, сражавшихся в Мясном Бору в 1942 году. Отрадно видеть, что памятник живет. К нему приходят поклониться", - отметил Петушенко.

В феврале 1942 года в этих местах попал в плен Герой Советского Союза, великий татарский поэт Муса Джалиль. Вместе с ним были захвачены 30 тысяч солдат Красной армии, напомнил Ренат Валиуллин. Всего из Республики Татарстан ушли на фронт более 700 тысяч человек, вернулись только половина из них.

В годовщину 80-летия начала Великой Отечественной войны "Автодор" проведет еще ряд памятных мероприятий. Гашение почтовой марки с изображением памятника "Погибшим при защите Отечества" на М-11 "Нева" пройдет в Государственном историческом музее. В центре столицы, на Страстном бульваре, откроется выставка, посвященная федеральным дорогам, которые были построены в мирное время, после Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия Фонд развития науки и культуры "Таволга" презентует большое научное исследование о боевых действиях Волховского фронта в первой половине 1942 года, выполненных с целью деблокирования осажденного Ленинграда.