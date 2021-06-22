Фестиваль VK Fest с участием Little Big, Басты и Zivert перенесен

Один из самых масштабных и разножанровых музыкальных фестивалей должен был состояться в Парке 300-летия Петербурга 24 и 25 июля. Но из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом его решили перенести на 28-29 августа 2021 года.

Организаторы этого open-air, совмещающего музыкальную часть с традициями городского праздника на свежем воздухе, сообщили, что не хотят "рисковать здоровьем посетителей и добавлять стресса гостям из других городов".

В программе VK Fest, проводимого социальной сетью ВКонтакте на трех сценах на июль были заявлены сеты Басты, Little Big, Алены Швец, Мари Краймбери, Ольги Бузовой, Zivert, "Пошлой Молли", Артура Пирожкова, Светланы Лободы, Maruv (обе - Украина), Ramil", Артем Качер и много других популярных артистов и групп, в основном представляющих поп-музыку и R&B.

Смогут ли они спеть на фестивале уже в новые даты, пока не сообщается.

Кстати

Также на более поздние сроки перенесены еще два фестиваля: KKinchevfest (он же "КинчевФест"), который должен был состояться в "Порту Севкабель" Санкт-Петербурга (там, где недавно проходило StereoLeto) и "Доброфест" в Ярославской области.

Очевидно, что организаторы всех трех open-air надеются, что к концу августа - началу сентября ситуация с коронавирусом уже стабилизируется. Хорошо бы.