Фестиваль VK Fest с участием Little Big, Басты и Zivert перенесен

Новости

Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 21:52
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 21:12
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 21:06
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 20:55
Власти Москвы пока не будут вводить QR-коды в ТЦ и спортзалах 20:52
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 21:57
Рубрика: Культура

Фестиваль VK Fest с участием Little Big, Басты и Zivert перенесен

Текст: Александр Алексеев
Один из самых масштабных и разножанровых музыкальных фестивалей должен был состояться в Парке 300-летия Петербурга 24 и 25 июля. Но из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом его решили перенести на 28-29 августа 2021 года.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Организаторы этого open-air, совмещающего музыкальную часть с традициями городского праздника на свежем воздухе, сообщили, что не хотят "рисковать здоровьем посетителей и добавлять стресса гостям из других городов".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
"Дикая Мята" понесла убытки из-за отмены и обратилась к зрителям

В программе VK Fest, проводимого социальной сетью ВКонтакте на трех сценах на июль были заявлены сеты Басты, Little Big, Алены Швец, Мари Краймбери, Ольги Бузовой, Zivert, "Пошлой Молли", Артура Пирожкова, Светланы Лободы, Maruv (обе - Украина), Ramil", Артем Качер и много других популярных артистов и групп, в основном представляющих поп-музыку и R&B.

Смогут ли они спеть на фестивале уже в новые даты, пока не сообщается.

Кстати

Также на более поздние сроки перенесены еще два фестиваля: KKinchevfest (он же "КинчевФест"), который должен был состояться в "Порту Севкабель" Санкт-Петербурга (там, где недавно проходило StereoLeto) и "Доброфест" в Ярославской области.

Очевидно, что организаторы всех трех open-air надеются, что к концу августа - началу сентября ситуация с коронавирусом уже стабилизируется. Хорошо бы.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"