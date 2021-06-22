В петербургском ЖК "Живи в Курортном" назревает скандал... из-за ковриков. Обычные синего цвета синтетические коврики, которые управляющая компания постелила во входных группах в парадных, стали предметом споров и разбирательств. С одной стороны, понятно, что за комфорт надо платить. Но почему тогда о том, нужен ли такой сервис, жильцов никто не спрашивал, а навязанная услуга обернулась дополнительной строкой в платежках.

Коврики в парадных "Живи в Курортном" появились несколько месяцев назад. В каждом подъезде по два-один на входе и другой у лифта. Кто-то сразу обратил на них внимание, а кто-то даже не заметил. Дома в новостройках еще заселяются, а потому многие жители здесь пока бывают наездами - кто, чтобы мебель завезти, а кто-то - исправить недоделки строителей. Зато о том, что в доме появился новый сервис, узнали сразу все, когда им пришла квитанция на оплату ЖКУ, где этим предметам интерьера была отведена целая строка под названием "Предоставление и обслуживание вестибюльных ковров". Плата за них начислялась не с каждой квартиры, а с квадратного метра жилья собственника. В среднем каждый житель ЖК должен был теперь каждый месяц платить за эту услугу от 200 до 300 рублей.

Хотя на самом деле, если посчитать, с учетом того, что в первой очереди комплекса было сдано 1,5 тысячи квартир, то суммы за обслуживание ковров получались шестизначные. Мы позвонили в одну из клиринговых компаний города и спросили, сколько может стоить их услуга по обслуживанию метровых ковриков. Выяснилось, что цены здесь начинаются от 99 рублей за квадратный метр. А если заказ большой, то клиринговая компания даже готова была предоставить хорошую скидку. Получается, что жители переплачивали? Но выяснить, так или это, не удалось, потому что в бухгалтерию управляющей компании мы не дозвонились - телефон либо не отвечал, либо после долгого ожидания просто сбрасывали звонок.

А между тем история с ковриками получила неожиданное продолжение. Ковры из подъездов "Живи в Курортном" надолго не задерживались - в месяц неизвестные "тырили" по два-три коврика. Естественно, что все это тут же отражается на ценах в платежках - люди были вынуждены компенсировать полную стоимость ковров за свой счет. И, как заметила одна из жительниц новостройки, с учетом того, что доплачивать за ковры приходится каждый месяц, их цена уже приблизилась к стоимости персидских изделий ручной работы. И даже было высказано предложение - раз ковры так активно воруют, то не дешевле ли было бы их раз и навсегда прикрепить к полу монтажной пеной.

В среднем каждый житель ЖК должен был теперь каждый месяц платить за эту услугу от 200 до 300 рублей

Эпопея с коврами могла, наверное, продолжаться до бесконечности, пока в итоге терпение людей не лопнуло, и они потребовали от УК просмотреть записи с камер видеонаблюдений, которые установлены в парадных, и предъявить фото воров.

А УК "Самолет", обслуживающая ЖК "Живи в Курортном", тем временем "подкинула" новую тему. Вместо того чтобы искать того, кто ворует коврики, управляющая компания, воспользовавшись записями с видеокамер, сняла фильм о... ковриках. В их исчезновении она обвинила самих безответственных жителей жилого комплекса, которые пачкают, портят и, вполне возможно, сами и воруют их. Но кто эти люди и стал ли кто-то их искать? Об этом в фильме не сказано. Зато много комментариев от представителей управляющей компании, которые философски рассуждают о моральном облике жителей квартала и о том, что они не заботятся об общем имуществе. Но итог плачевен - деньги жильцов и рабочее время сотрудников управляющей компании, которые были потрачены на создание фильма, бездарно разбазарены. А проблема ковриков как была, так и осталась.

Кстати

По словам председателя Ассоциации жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья Марины Акимовой, история с навязанными ковриками - это настоящее безобразие. "Комитетом по тарифам перечислены те работы, которые должна выполнять управляющая компания. И там, конечно, никаких вестибюльных ковриков нет", - заявила она. По мнению Марины Акимовой, в подобных ситуациях нельзя сидеть сложа руки и для того, чтобы бороться с навязанными услугами, которые часто используют в своей работе управляющие компании, жителям как можно скорее надо собрать общее собрание собственников. И определить перечень тех работ и услуг, которые для них должна выполнять управляющая компания.