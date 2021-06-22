В селе Холмогоры Архангельской области раньше срока благоустроят парк Победы.

Этот проект был рассчитан на целых шесть лет. Уже построили новую сцену, провели дренажную систему и подготовку территории. Теперь прокладывают тротуары, монтируют бортовой камень и устанавливают малые архитектурные формы. Впереди обустройство освещения и общественных туалетов.

По завершении всех работ парк станет многофункциональной зоной отдыха, где можно будет гулять и заниматься спортом, а также устраивать праздники и другие массовые мероприятия.

Но хотя работы еще не закончены, холмогорский парк Победы уже стал центром притяжения для местных жителей и гостей родины знаменитого ученого Михаила Ломоносова. Развивается окрестная территория парка, и у северян появляются новые идеи, как сделать родное село еще лучше. Одна из них - установить в Холмогорах памятник великому земляку. Кроме того, в ближайшее время начнется ремонт сельского Дома культуры.

Чтобы поддержать инициативы жителей Холмогор, губернатор Поморья Александр Цыбульский предложил сократить срок благоустройства парка Победы. Решение должно принять региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Цифра

5,6 миллиона рублей получит в этом году Холмогорский район на формирование комфортной городской среды.