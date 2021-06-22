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Когда маршрут построен...

На Русском Севере будут развивать инфраструктуру для автотуризма
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 135(8486)
Архангельская область и другие регионы Русского Севера с их красотами привлекают все больше автотуристов. Пандемия только подогрела интерес к этому виду путешествий как одному из самых безопасных. А поскольку многие границы закрыты, самое время ездить по России. Но даже опытные водители, сумевшие не раз добраться до Нарьян-Мара и Мезени, утверждают, что каждая поездка на Север - это непредсказуемая экспедиция. Проблем много: от недостатка хороших дорог до отсутствия указателей. Между тем именно сейчас надо развивать инфраструктуру для автомобильного туризма, иначе момент будет упущен, считают эксперты.
Путешествия по стране на личном автотранспорте стали особенно популярны последние два года. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Путешествия по стране на личном автотранспорте стали особенно популярны последние два года. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Путешествия по стране на личном автотранспорте стали особенно популярны последние два года. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

- Наконец-то к нам пришел этот тренд - путешествия по родной стране на своем автомобиле, - отметил организатор автотуров и тележурналист Андрей Леонтьев на тематической конференции в поморском Каргополе. - Но для их развития надо еще многое сделать. Прежде всего нужно информировать людей, куда им стоит поехать и как туда добраться. Навигация в этом вопросе очень важна. Кроме того, у нас многое заточено под организованный туризм. А большинство автопутешественников едут самостоятельно по своему графику, и к ним нужен особый подход.

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Лучшее время для поездок на Север - зима: мороз "строит" отличные снежные дороги туда, куда в другое время года не попасть. Хорошо путешествовать и летом. А вот в весеннюю и осеннюю распутицу от поездок лучше воздержаться. Но знают об этом далеко не все. И получается так, что автотурист отправляется в какую-нибудь дальнюю деревню в апреле и застревает в снежно-глиняной каше. Всего через несколько недель он легко пролетел бы это место, поскольку к тому времени по нему уже прошел бы грейдер. Но в результате водитель пишет на дорожных форумах, что в те края вообще ездить не надо.

- Автотуристу нужна актуальная и правдивая информация о состоянии дорог и переправ, о кратчайшем пути, - подчеркивает Андрей Леонтьев. - К примеру, в Каргополь можно приехать с четырех сторон. Я ехал туда из Петербурга, и навигационный сервис направил меня по строящейся дороге, хотя есть более удобный и короткий путь. Такие сервисы хорошо ведут только по крупным городам и федеральным трассам, поэтому они больше подходят для таксистов и дальнобойщиков. В глубинке нужна навигация в виде табличек. И надо провести аудит уже имеющихся указателей. А то написано: "Шиномонтаж 24 часа", приезжаешь - стоит заколоченный вагончик.

В Архангельской области муниципалитетам выдавали субсидии на установку знаков на местных дорогах, их также обеспечивает дорожное агентство региона. Навигацией по объектам истории и культуры занимаются туристические структуры. По словам представителя Ростуризма Татьяны Меньшиковой, для Арктики разработали дополнительные знаки туристской навигации - их проект направлен в регионы.

О сезонном состоянии дорог бывалые путешественники узнают тремя способами: звонят в региональное МЧС, читают дорожные форумы или обращаются в местную гостиницу с вопросом "кто к вам сегодня смог приехать и откуда?". По мнению организаторов туров, необходим единый информационный ресурс, на котором для автотуриста собиралась бы вся свежая информация по региону - от работы переправ до контактов человека, который откроет путнику старинную часовню для осмотра.

Как отмечают водители, сами дороги Поморья за последние два-три года стали значительно лучше. По самым популярным маршрутам смело отправляются автоледи с маленькими детьми.

Необходим единый информационный ресурс, на котором для автотуриста собиралась бы вся свежая информация по региону

- Мы развиваем дорожную сеть, чтобы создать транспортный каркас региона, - пояснил зампредседателя правительства региона Иван Дементьев. - При планировании ремонтных работ будем учитывать потребности туристических направлений. В этом году ждем первый транш из федерального бюджета на развитие автомобильной дороги из Архангельска в Онегу. Начинаются работы в направлении Пинежья, Мезени и Котласа.

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Но придорожная инфраструктура на Севере, как и в других регионах страны, пока оставляет желать лучшего. Не хватает мест, где можно остановиться, чтобы перекусить, переночевать и заправиться. Практически нет туалетов. И если дороги строит государство, то обустраивать места отдыха - дело бизнеса.

- В зависимости от категории дороги, через каждые 20-30 километров на ней должны располагаться многофункциональные зоны дорожного сервиса. Они включают в себя множество объектов. Вся инфраструктура таких зон - кафе, АЗС, торговые точки и так далее - предполагает частные инвестиции. В дорожном фонде затраты на это не предусмотрены, - разъясняет замначальника управления Федерального дорожного агентства Михаил Коновалов.

В генеральную схему по развитию объектов дорожного сервиса вошло создание трех новых многофункциональных зон в Архангельской области, в том числе на федеральной трассе М-8. Но инвесторы пока не нашлись. Информация для них размещена на сайте Росавтодора.

Возможно, бизнес не спешит вкладываться в придорожную инфраструктуру, поскольку сложно просчитать ее окупаемость, предполагают специалисты. Надо учесть пропускную способность дороги и правильно выбрать объекты для размещения. Но государство планирует помочь таким инвесторам.

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- Минтранс РФ готовит изменения в законодательство, регулирующие создание площадок под размещение многофункциональных зон. Планируется строить сами площадки и съезды, после чего предлагать инвесторам уже готовые участки для развития. К концу 2021 года эти предложения будут внесены на рассмотрение в правительство, - сообщил Михаил Коновалов.

Помимо прочего, для развития автотуризма важно правильно формировать маршруты. Особенно перспективны путешествия по северным деревням, считает петербургский организатор автотуров в Поморье Владимир Кезлинг. Они похожи на "машину времени": спустя несколько часов езды от каждой из двух столиц человек оказывается в месте, где сохранился многовековой уклад жизни.

Кстати

В дискуссиях о развитии автотуризма порой высказывается и такое мнение: возможно, путешественников привлекает именно труднодоступность какого-то знакового места, а если строить туда дороги, оно потеряет свое очарование.

- Отчасти я с этим согласна, ведь именно изолированность во многом помогла нам сохранить Кенозерье, - считает директор Кенозерского нацпарка Елена Шатковская. - Но не надо забывать, что на этих территориях живут люди, которым надо попадать в больницы, обращаться за госуслугами и так далее. С появлением дорог увеличивается и турпоток. Сейчас в наш парк приезжают 17 тысяч туристов в год, но допустимая антропогенная нагрузка позволяет принимать 76 тысяч. На прилегающих к парку территориях вполне можно было бы развивать автокемпинги.

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