На Русском Севере будут развивать инфраструктуру для автотуризма

- Наконец-то к нам пришел этот тренд - путешествия по родной стране на своем автомобиле, - отметил организатор автотуров и тележурналист Андрей Леонтьев на тематической конференции в поморском Каргополе. - Но для их развития надо еще многое сделать. Прежде всего нужно информировать людей, куда им стоит поехать и как туда добраться. Навигация в этом вопросе очень важна. Кроме того, у нас многое заточено под организованный туризм. А большинство автопутешественников едут самостоятельно по своему графику, и к ним нужен особый подход.

Лучшее время для поездок на Север - зима: мороз "строит" отличные снежные дороги туда, куда в другое время года не попасть. Хорошо путешествовать и летом. А вот в весеннюю и осеннюю распутицу от поездок лучше воздержаться. Но знают об этом далеко не все. И получается так, что автотурист отправляется в какую-нибудь дальнюю деревню в апреле и застревает в снежно-глиняной каше. Всего через несколько недель он легко пролетел бы это место, поскольку к тому времени по нему уже прошел бы грейдер. Но в результате водитель пишет на дорожных форумах, что в те края вообще ездить не надо.

- Автотуристу нужна актуальная и правдивая информация о состоянии дорог и переправ, о кратчайшем пути, - подчеркивает Андрей Леонтьев. - К примеру, в Каргополь можно приехать с четырех сторон. Я ехал туда из Петербурга, и навигационный сервис направил меня по строящейся дороге, хотя есть более удобный и короткий путь. Такие сервисы хорошо ведут только по крупным городам и федеральным трассам, поэтому они больше подходят для таксистов и дальнобойщиков. В глубинке нужна навигация в виде табличек. И надо провести аудит уже имеющихся указателей. А то написано: "Шиномонтаж 24 часа", приезжаешь - стоит заколоченный вагончик.

В Архангельской области муниципалитетам выдавали субсидии на установку знаков на местных дорогах, их также обеспечивает дорожное агентство региона. Навигацией по объектам истории и культуры занимаются туристические структуры. По словам представителя Ростуризма Татьяны Меньшиковой, для Арктики разработали дополнительные знаки туристской навигации - их проект направлен в регионы.

О сезонном состоянии дорог бывалые путешественники узнают тремя способами: звонят в региональное МЧС, читают дорожные форумы или обращаются в местную гостиницу с вопросом "кто к вам сегодня смог приехать и откуда?". По мнению организаторов туров, необходим единый информационный ресурс, на котором для автотуриста собиралась бы вся свежая информация по региону - от работы переправ до контактов человека, который откроет путнику старинную часовню для осмотра.

Как отмечают водители, сами дороги Поморья за последние два-три года стали значительно лучше. По самым популярным маршрутам смело отправляются автоледи с маленькими детьми.

Необходим единый информационный ресурс, на котором для автотуриста собиралась бы вся свежая информация по региону

- Мы развиваем дорожную сеть, чтобы создать транспортный каркас региона, - пояснил зампредседателя правительства региона Иван Дементьев. - При планировании ремонтных работ будем учитывать потребности туристических направлений. В этом году ждем первый транш из федерального бюджета на развитие автомобильной дороги из Архангельска в Онегу. Начинаются работы в направлении Пинежья, Мезени и Котласа.

Но придорожная инфраструктура на Севере, как и в других регионах страны, пока оставляет желать лучшего. Не хватает мест, где можно остановиться, чтобы перекусить, переночевать и заправиться. Практически нет туалетов. И если дороги строит государство, то обустраивать места отдыха - дело бизнеса.

- В зависимости от категории дороги, через каждые 20-30 километров на ней должны располагаться многофункциональные зоны дорожного сервиса. Они включают в себя множество объектов. Вся инфраструктура таких зон - кафе, АЗС, торговые точки и так далее - предполагает частные инвестиции. В дорожном фонде затраты на это не предусмотрены, - разъясняет замначальника управления Федерального дорожного агентства Михаил Коновалов.

В генеральную схему по развитию объектов дорожного сервиса вошло создание трех новых многофункциональных зон в Архангельской области, в том числе на федеральной трассе М-8. Но инвесторы пока не нашлись. Информация для них размещена на сайте Росавтодора.

Возможно, бизнес не спешит вкладываться в придорожную инфраструктуру, поскольку сложно просчитать ее окупаемость, предполагают специалисты. Надо учесть пропускную способность дороги и правильно выбрать объекты для размещения. Но государство планирует помочь таким инвесторам.

- Минтранс РФ готовит изменения в законодательство, регулирующие создание площадок под размещение многофункциональных зон. Планируется строить сами площадки и съезды, после чего предлагать инвесторам уже готовые участки для развития. К концу 2021 года эти предложения будут внесены на рассмотрение в правительство, - сообщил Михаил Коновалов.

Помимо прочего, для развития автотуризма важно правильно формировать маршруты. Особенно перспективны путешествия по северным деревням, считает петербургский организатор автотуров в Поморье Владимир Кезлинг. Они похожи на "машину времени": спустя несколько часов езды от каждой из двух столиц человек оказывается в месте, где сохранился многовековой уклад жизни.

Кстати

В дискуссиях о развитии автотуризма порой высказывается и такое мнение: возможно, путешественников привлекает именно труднодоступность какого-то знакового места, а если строить туда дороги, оно потеряет свое очарование.

- Отчасти я с этим согласна, ведь именно изолированность во многом помогла нам сохранить Кенозерье, - считает директор Кенозерского нацпарка Елена Шатковская. - Но не надо забывать, что на этих территориях живут люди, которым надо попадать в больницы, обращаться за госуслугами и так далее. С появлением дорог увеличивается и турпоток. Сейчас в наш парк приезжают 17 тысяч туристов в год, но допустимая антропогенная нагрузка позволяет принимать 76 тысяч. На прилегающих к парку территориях вполне можно было бы развивать автокемпинги.