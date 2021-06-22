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Рубрика: Власть

Стройки не встанут

Новый закон освободил соцобъекты в Арктике от экоэкспертизы
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 135(8486)
Госдума РФ приняла в третьем - окончательном - чтении поправки в федеральный закон "Об экологической экспертизе".

Это решение очень ждали в Архангельской области и других арктических регионах СЗФО. Как уже рассказывала "РГ", в июле 2020 года в законодательстве появилось требование: любой объект капитального строительства на территории Арктической зоны РФ должен получить согласование проектной документации в Москве, в центральном аппарате Росприроднадзора. И неважно, что именно собираются строить: химический завод, индивидуальный или многоэтажный жилой дом, больницу, школу, детский сад и так далее. Все, что будет стоять на сваях, - капитальное строительство.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Как пояснил архангельский межрайонный природоохранный прокурор Владимир Сухов, до 2020 года федеральную экологическую экспертизу на Севере, как и по всей стране, проходили только объекты первой и второй категорий негативного воздействия на окружающую среду. Это, например, крупные предприятия нефтегазовой и целлюлозно-бумажной промышленности с большим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. Детский сад - не комбинат, однако к ним выдвинули одинаковые требования.

По оценкам специалистов, экологическая экспертиза федерального уровня требует гораздо больше времени и средств, чем региональная. Директор управления государственной экспертизы Архангельской области Валерий Худяков отметил, что с новым требованием северные строители получили административный барьер. Время проведения всех процедур - от разработки проектной документации до получения разрешения на строительство - увеличилось с шести месяцев до года. Выросли и финансовые издержки заказчиков.

А в регионах уже были запланированы многочисленные социальные стройки по национальным проектам. При этом финансирование экспертизы федерального уровня не заложили в действующие бюджеты, поскольку во время их верстки такого требования не было. Возникала реальная угроза остановки этих проектов.

Работа над проектами строительства школ, детских садов, больниц будет ускорена 

Новый закон, принятый Госдумой, разрешает не проводить федеральную госэкспертизу при строительстве объектов социальной инфраструктуры, которые не относятся к первой и второй категориям опасности, а также находятся в границах населенных пунктов, за пределами особо охраняемых природных территорий. А значит, опасения защитников природы, что оценки Росприроднадзора смогут избежать и опасные стройки, напрасны. Речь идет о безвредных объектах, перечень которых установит правительство РФ.

- Необходимость проводить государственную экологическую экспертизу федерального уровня в отношении любых объектов в Арктике застопорила множество строек, в том числе в рамках реализации национальных проектов. В новом документе предусмотрено упрощение процедуры, когда речь идет о строительстве безопасных для окружающей среды объектов социальной инфраструктуры, - прокомментировал решение губернатор Поморья Александр Цыбульский. - Это позволит ускорить работу над проектами строительства школ, детских садов, больниц и других общественно значимых учреждений.

Регионы Арктической зоны будут взаимодействовать с федеральным центром по включению социальных объектов в перечень освобожденных от федеральной экспертизы.

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