Петербургская школьница набрала 300 баллов на ЕГЭ

Ученица петербургского лицея №470 Полина Ефимова набрала 300 баллов на ЕГЭ, сообщает комитет по образованию Северной столицы. Полина стала первой девушкой в Петербурге, которая смогла добиться такого невероятного результата.

По 100 баллов выпускница получила за обязательные предметы - математику и русский язык. Также максимальный результат она получила на экзамене по химии.

Девушка призналась, что она стремилась к высокому результату, но 300 баллов из 300 стали для нее неожиданностью. В лицее №470 Полина Ефимова учится с первого класса. К ЕГЭ девушка готовилась очень серьезно.

" Я много занималась, училась и вот мой результат. Я счастлива!", - передает слова Полины пресс-служба городского комитет по образованию.