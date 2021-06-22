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Рубрика: Происшествия

Срока давности не будет

Прокуроры будут добиваться признания геноцида в годы Великой Отечественной войны
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Генпрокуратура поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с заявлением о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, этот вопрос находится под особым контролем Генерального прокурора Игоря Краснова, а сама работа прокуроров ведется в рамках поручений главы государства по проекту "Без срока давности". Его главная цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР: жертв военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и установление обстоятельств вновь выявленных преступлений и преступников.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как отметили в Генпрокуратуре, в рамках этого проекта в июле - октябре 2020 года на территории Псковской области были обнаружены места массовых захоронений лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны. В годы войны область находилась под немецкой оккупацией.

По данным надзорного ведомства, за период оккупации Псковской области нацистами и их пособниками было расстреляно 42 тысячи 537 мирных советских граждан, повешено 776, умерло после истязаний и пыток и сожжено заживо 7 тысяч 629 человек, истреблено 329 тысяч 455 советских военнопленных.

Следственным комитетом России было организовано расследование вновь выявленных преступлений в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 357 УК РФ "геноцид".

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, наряду с проведением предварительного следствия в рамках гражданского судопроизводства требует решения вопрос об установлении юридического факта и признании преступлений, совершенных на территории Псковской области, военными преступлениями против человечества и геноцидом народов Советского Союза.

В Псковской области нацистами было расстреляно 42 тысячи 537 мирных советских граждан

"Ведь отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе. Они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные Законом "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества", - подчеркнули корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Вторая мировая война 22 июня - День памяти и скорби

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