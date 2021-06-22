Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, этот вопрос находится под особым контролем Генерального прокурора Игоря Краснова, а сама работа прокуроров ведется в рамках поручений главы государства по проекту "Без срока давности". Его главная цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР: жертв военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и установление обстоятельств вновь выявленных преступлений и преступников.
Как отметили в Генпрокуратуре, в рамках этого проекта в июле - октябре 2020 года на территории Псковской области были обнаружены места массовых захоронений лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны. В годы войны область находилась под немецкой оккупацией.
По данным надзорного ведомства, за период оккупации Псковской области нацистами и их пособниками было расстреляно 42 тысячи 537 мирных советских граждан, повешено 776, умерло после истязаний и пыток и сожжено заживо 7 тысяч 629 человек, истреблено 329 тысяч 455 советских военнопленных.
Следственным комитетом России было организовано расследование вновь выявленных преступлений в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 357 УК РФ "геноцид".
В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, наряду с проведением предварительного следствия в рамках гражданского судопроизводства требует решения вопрос об установлении юридического факта и признании преступлений, совершенных на территории Псковской области, военными преступлениями против человечества и геноцидом народов Советского Союза.
"Ведь отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе. Они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные Законом "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества", - подчеркнули корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве.