Рейтинг составляет АСИ при участии ведущих деловых объединений страны. Работу, направленную на создание благоприятных условий ведения бизнеса, рассматривают с четырех ракурсов. Это регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства.
По сравнению с прошлым годом свой интегральный индекс улучшили 40 из 85 регионов. Так, Калининградская область переместилась с 23-го места на 11-е. Положительное влияние на деловой климат, среди прочего, оказала работа с субъектами малого и среднего бизнеса. В регионе действуют не только общефедеральные, но и локальные меры поддержки "малышей".
Что важно, власти не привязывались, когда это было возможно, к кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, рассматривая каждую заявку индивидуально. Численность работающих в секторе малого и среднего бизнеса в 2020-м, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Калининградской области увеличилась более чем на четыре тысячи человек.
Ленинградская область, которая в прошлом году заняла 13-е место, в этом году оказалась на 10-м. Повышение на три пункта отчасти связано с реинжинирингом услуг для бизнеса, который проводит регион. К примеру, снизилось количество процедур при получении разрешения на строительство, стала более оперативной регистрация прав собственности. Кроме того, в Ленобласти усовершенствовали каналы обратной связи предпринимателей и властей, существенно снизилось административное давление на бизнес.
Впрочем, как отмечают в АСИ, самый значительный рост продемонстрировали даже не лидеры, а те субъекты, которые в прошлом году находились во второй половине списка. Яркий пример - Вологодская область, которая вошла в топ-10 самых растущих регионов в национальном рейтинге. В 2018-2020 годах Вологодчина, несмотря на все усилия региональных властей, не поднималась в рейтинге выше 63-й позиции. В 2021 году область смогла совершить существенный скачок и заняла 24-е место.
- Нам удалось достичь серьезного прогресса потому, что мы существенно улучшили работу с субъектами малого и среднего бизнеса, - комментирует ситуацию заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - Мы вывели на новый уровень активность институтов развития в регионе, а также подтянули еще ряд показателей, которые не требовали от нас больших капиталовложений. К примеру, мы улучшили нашу оценку по удобству ведения бизнеса, по вопросам получения предпринимателями в аренду площадей, по доступности кредитных ресурсов. Приятно, что все усилия по снижению процентных ставок для бизнеса в наших фондах, по предоставлению гарантийной поддержки не остались незамеченными АСИ и нашли свое отражение в обнародованном рейтинге.
Региону удалось получить высокие оценки и за работу, связанную с предоставлением консультационных услуг для предпринимателей, совершенствованием интернет-ресурсов для бизнеса. Но есть направления, которые, по мнению экспертов, необходимо развивать более активно. Речь идет о сроках и количестве процедур, сопровождающих получение разрешения на строительство, регистрацию прав собственности, подключение предприятия к электросетям.
-?Мы точно знаем, где нужно прибавить, над чем нам нужно основательно поработать в ближайшее время, - продолжает Виталий Тушинов. - Если говорить в целом, оценивать нашу позицию в рейтинге 2021 года с точки зрения конкретного места было бы неверно. Куда показательнее индекс роста, демонстрирующий достигнутый Вологодчиной за год прогресс. Он в нашем регионе один из самых высоких в стране.
Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив:
- Ежегодно мы фиксируем, что у регионов-лидеров растет объем привлеченных инвестиций.
Бизнес идет туда, где создаются для него условия, где региональное руководство открыто к диалогу. В этом есть и заслуга рейтинга, мотивирующего управленческие команды к постоянным изменениям.