Агентство стратегических инициатив (АСИ) презентовало национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Эксперты оценили усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Лидерами считаются субъекты, занявшие первые 12 мест. В этом списке пять регионов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Карелия, Новгородская, Ленинградская и Калининградская области. Следует, впрочем, пояснить, что одно место могут делить между собой сразу несколько субъектов.

Рейтинг составляет АСИ при участии ведущих деловых объединений страны. Работу, направленную на создание благоприятных условий ведения бизнеса, рассматривают с четырех ракурсов. Это регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства.

По сравнению с прошлым годом свой интегральный индекс улучшили 40 из 85 регионов. Так, Калининградская область переместилась с 23-го места на 11-е. Положительное влияние на деловой климат, среди прочего, оказала работа с субъектами малого и среднего бизнеса. В регионе действуют не только общефедеральные, но и локальные меры поддержки "малышей".

Что важно, власти не привязывались, когда это было возможно, к кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, рассматривая каждую заявку индивидуально. Численность работающих в секторе малого и среднего бизнеса в 2020-м, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Калининградской области увеличилась более чем на четыре тысячи человек.

Ленинградская область, которая в прошлом году заняла 13-е место, в этом году оказалась на 10-м. Повышение на три пункта отчасти связано с реинжинирингом услуг для бизнеса, который проводит регион. К примеру, снизилось количество процедур при получении разрешения на строительство, стала более оперативной регистрация прав собственности. Кроме того, в Ленобласти усовершенствовали каналы обратной связи предпринимателей и властей, существенно снизилось административное давление на бизнес.

Впрочем, как отмечают в АСИ, самый значительный рост продемонстрировали даже не лидеры, а те субъекты, которые в прошлом году находились во второй половине списка. Яркий пример - Вологодская область, которая вошла в топ-10 самых растущих регионов в национальном рейтинге. В 2018-2020 годах Вологодчина, несмотря на все усилия региональных властей, не поднималась в рейтинге выше 63-й позиции. В 2021 году область смогла совершить существенный скачок и заняла 24-е место.

- Нам удалось достичь серьезного прогресса потому, что мы существенно улучшили работу с субъектами малого и среднего бизнеса, - комментирует ситуацию заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - Мы вывели на новый уровень активность институтов развития в регионе, а также подтянули еще ряд показателей, которые не требовали от нас больших капиталовложений. К примеру, мы улучшили нашу оценку по удобству ведения бизнеса, по вопросам получения предпринимателями в аренду площадей, по доступности кредитных ресурсов. Приятно, что все усилия по снижению процентных ставок для бизнеса в наших фондах, по предоставлению гарантийной поддержки не остались незамеченными АСИ и нашли свое отражение в обнародованном рейтинге.

Региону удалось получить высокие оценки и за работу, связанную с предоставлением консультационных услуг для предпринимателей, совершенствованием интернет-ресурсов для бизнеса. Но есть направления, которые, по мнению экспертов, необходимо развивать более активно. Речь идет о сроках и количестве процедур, сопровождающих получение разрешения на строительство, регистрацию прав собственности, подключение предприятия к электросетям.

-?Мы точно знаем, где нужно прибавить, над чем нам нужно основательно поработать в ближайшее время, - продолжает Виталий Тушинов. - Если говорить в целом, оценивать нашу позицию в рейтинге 2021 года с точки зрения конкретного места было бы неверно. Куда показательнее индекс роста, демонстрирующий достигнутый Вологодчиной за год прогресс. Он в нашем регионе один из самых высоких в стране.

Прямая речь

Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив:

- Ежегодно мы фиксируем, что у регионов-лидеров растет объем привлеченных инвестиций.

Бизнес идет туда, где создаются для него условия, где региональное руководство открыто к диалогу. В этом есть и заслуга рейтинга, мотивирующего управленческие команды к постоянным изменениям.