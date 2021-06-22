Меньше чем через три года все автобусы и коммунальную технику Северной столицы переведут на газ. Обновится и трамвайно-троллейбусный парк.

Как пояснил "РГ" Андрей Горев, профессор кафедры транспортных систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, задача на ближайшее будущее - постепенный отказ от автобусов на дизельном топливе. Прежде всего - в пользу автобусов на метане. Новый экологичный транспорт позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу и уровень шума.

- Очевидным решением является использование природного газа - метана. В качестве топлива метан уже успешно применяется более чем в 80 странах мира, - уточнил Тимур Соин, генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо".

Соответственно, увеличится число газозаправочных станций - АГНК (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций), которых к 2024 году станет 25. Этого количества хватит, чтобы обеспечить газовым топливом все виды транспорта. Газовое топливо в условиях нашей страны и Петербурга в частности обходится дешевле дизельного в 2,5 и более раза. А если учитывать, что ресурс двигателя при использовании метана в качестве топлива заметно увеличивается, то экономия получится еще больше.

Газ - не единственный экологически приемлемый вариант для автобусов. В городе уже эксплуатируются 10 элетробусов, заряд батарей которых происходит по ночам на территории автопарка. Что касается троллейбусов, то самый перспективный вариант этого вида общественного транспорта - с увеличенным автономным ходом, которые уже курсируют на десятке маршрутов и подзаряжаются по ходу движения (там, где есть контактная сеть).

Возможно, через какое-то время на улицах Северной столицы появится общественный транспорт на водородном топливе. Сейчас концепция развития транспорта на водороде обсуждается на федеральном уровне. Петербургские специалисты разработали испытательную платформу для водородных топливных элементов на базе обычного трамвая.

Мнение

Семен Гордышевский, председатель комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга:

- Вопрос перевода общественного и коммунального транспорта на газовое топливо продолжает оставаться крайне актуальным. Причина понятна: транспорт на газе выделяет в атмосферный воздух заметно меньше загрязняющих веществ. Это особенно важно для городов, в первую очередь мегаполисов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает, что воздух стал онкогенным практически в любом крупном мегаполисе. В 2014 году ВОЗ официально заявила, что загрязнение воздуха является самым крупным в мире экологическим риском для здоровья. Для Москвы и Санкт-Петербурга перевод общественного транспорта на газ является самым доступным и быстроосуществимым способом снижения уровня загрязнения городского воздуха.

Кстати

Прежде чем масштабировать переход общественного транспорта на газомоторное топливо, экспертная группа, в которую были включены представители различных НИИ и вузов, а также экологи, провела исследование, отвечающее на вопрос: что получит город и горожане от замены обычных автобусов на автобусы, работающие на метане? Было подсчитано, что выбросы загрязняющих веществ от общественного транспорта и коммунальной техники в Петербурге составляют примерно 28 тысяч тонн в год. При переходе на газомотрное топливо они сократятся почти на 20 тысяч тонн в год.