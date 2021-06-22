Госдума РФ приняла поправки в Бюджетный кодекс, призванные снизить долговую нагрузку на регионы. Коммерческие заимствования, объем которых превышает 25 процентов собственных доходов субъектов Федерации, заместят практически бесплатными бюджетными кредитами. Для ряда регионов Северо-Запада такая поддержка является долгожданной - без нее они не смогут сбалансировать свои бюджеты. Теперь, по словам экспертов, важно смягчить требования к заемщикам со стороны федерального центра. Ведь есть субъекты, которые в прошлом году не смогли выполнить условия для получения бюджетных кредитов.

Поддержка нужна как воздух

Меру поддержки озвучил президент в апрельском послании Федеральному собранию, а парламент на днях принял соответствующий закон. Ставка по бюджетным займам составляет всего 0,1 процента в год. С учетом того, что плата за обслуживание коммерческих кредитов, оформленных несколько лет назад, может превышать 10 процентов в год, масштабная реструктуризация госдолга позволит регионам высвободить существенные средства.

- Это более 30 миллиардов, которые регионы тратили, перечисляя банкам за этот ресурс, за обслуживание, - подчеркивает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. - Сейчас деньги останутся в регионах, на решение задач, которые в каждой области, в каждом субъекте РФ существуют.

В прошлом году размер банковского долга превысил четверть налоговых и неналоговых доходов в трех регионах СЗФО - Карелии, Псковской и Архангельской областях. К превышению пороговой планки приблизилась также Новгородская область. Собственные доходы региона в 2020-м составили 30,2 миллиарда рублей, а объем коммерческих займов по состоянию на 1 января 2021 года достиг 6,9 миллиарда, то есть 23 процентов.

Самая напряженная ситуация сложилась на Псковщине. Объем долга псковской казны составил в начале текущего года 19 миллиардов рублей. Из них всего четыре миллиарда пришлось на дешевые бюджетные кредиты, а 15 миллиардов - это дорогие коммерческие займы. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет субъекта составили в 2020-м 25,7 миллиарда рублей.

То есть коммерческие заимствования превысили 58 процентов собственных доходов Псковской области. В Архангельской области, несмотря на существенный объем заимствований, соотношение коммерческих долгов к собственным доходам было куда менее значительным - 33 процента.

- Мы неоднократно поднимали вопрос о закредитованности регионов, к их числу относится Псковская область, чей объем кредитов давно подошел к максимальной планке, - комментирует ситуацию председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. - Президент дал поручение о замещении бюджетными кредитами коммерческой задолженности, превышающей 25 процентов собственных доходов. Такая поддержка нам нужна как воздух! Мы давно просим об этом федеральный центр. Псковская область успешно справляется с выполнением национальных проектов, но расходы региона не ограничиваются лишь программными мероприятиями. Коммерческие кредиты связывают нам руки, не дают возможности закрывать все текущие потребности.

Доступная финансовая среда

В прошлом году Псковщина не подписала соглашение о реструктуризации госдолга с федеральным Минфином. Как заявили областные власти, псковский бюджет не располагает потенциалом, позволяющим выполнить условия, которые диктуют эти документы. Одна из причин связана с дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности. Методику их распределения представители субъекта называют несправедливой.

Дело в том, что в Псковской области, которая является транзитной территорией, велика доля акцизов на нефтепродукты в общей сумме регионального налогового потенциала. В среднем по стране этот показатель составляет 4,7 процента, на Псковщине же превышает 20 процентов. А с ростом налогового потенциала уменьшается объем дотаций из федеральной казны. Причем тратить акцизы на нефтепродукты, которые зачисляются в дорожный фонд, можно только на содержание и ремонт дорог. Решать с их помощью другие социальные проблемы нельзя. Недополучая дотации, регион наращивает долговой портфель.

Есть субъекты, которые в прошлом году не смогли выполнить условия для получения бюджетных кредитов

- Вопрос пересмотра критериев распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности спорный, - рассуждает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС, директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов. - Я даже предлагал их на какое-то время заморозить: чтобы регионы-реципиенты могли точно знать, какой объем средств им полагается. А вот требования, которые предъявляются к получателям бюджетных кредитов, нуждаются в упрощении. И я говорю не только о конкретных показателях, которые можно измерить, но и о самих принципах взаимодействия федерального центра и субъектов РФ. Не секрет, что бюджетные кредиты в какой-то степени являются инструментом административного воздействия на целевые показатели развития регионов. Порядок предоставления, использования и возврата новых государственных займов, согласно поправкам в Бюджетный кодекс, будет определять правительство РФ. Надеюсь, что ситуация с доступностью бюджетных кредитов изменится.

Деньги на инфраструктуру

Реструктуризация бюджетных долгов, безусловно, позитивно влияет на экономическую ситуацию в регионах. К примеру, Калининградская область продлила срок погашения государственных кредитов, взятых в 2014-2017 годах, до ноября 2029 года. Обязательства по этим займам составляют 4,5 миллиарда рублей. От возврата основного долга в 2020-м эксклав освободили, а объем погашения в период 2021-2024 годов снизили на полмиллиарда рублей.

В 2020-м высвободившиеся средства позволили профинансировать мероприятия, связанные с противодействием COVID-19. В ближайшие четыре года деньги, которые благодаря "заморозке" можно пока не возвращать в федеральный центр, область направит на реализацию национальных проектов и бюджетные инвестиции в инфраструктуру.

Поддержка в виде замещения части рыночных заимствований бюджетными кредитами Калининградской области не требуется. По состоянию на начало 2021 года регион был должен коммерческим банкам 3,8 миллиарда рублей - при собственных налоговых и неналоговых доходах в 59,9 миллиарда в 2020 году.

- В то же время область рассчитывает на федеральную поддержку инфраструктурных проектов, - отмечает глава калининградского минфина Виктор Порембский.

Речь идет об инфраструктурных кредитах по ставке три процента в год на 15 лет, которые также анонсировал в своем послании президент. Их могут получить регионы, эффективно управляющие долговыми портфелями. До конца 2023 года федеральный центр выделит на эти цели порядка 500 миллиардов рублей. Что важно, инфраструктурные займы, согласно поправкам в Бюджетный кодекс РФ, не будут учитываться при расчете долговой устойчивости региона.

- Госдолг субъектов РФ будет только возрастать. Этому способствует решение федерального центра, согласно которому в прошлом году регионы освободили от возврата бюджетных кредитов. В перспективе "замороженные" долги придется возвращать вместе с новыми займами, которые продолжают брать субъекты. Есть и другие факторы, к примеру масштабное возвращение Москвы, а также и Санкт-Петербурга на рынок заимствования. Поэтому важно, с одной стороны, качественно изменить структуру госдолга. С другой стороны, разработать новые формы финансовой поддержки регионов. Инфраструктурные кредиты, которые выдаются на реализацию конкретных проектов, являются хорошим примером внедрения новых форм поддержки, и работа в этом направлении продолжается, - подводит итог Владимир Климанов.