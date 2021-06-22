Федеральные власти намерены упростить въезд мигрантов в Россию, сообщил в ходе ПМЭФ-2021 вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в строительстве пока низкий уровень производительности труда, который не позволяет в ближайшие один-два года отказаться от трудовых мигрантов. При этом около 50 процентов из них работают на стройках, и потеря приезжих рабочих несет большие риски для экономики.

Эта проблема становится особенно острой для Арктики, где сегодня разворачивается масштабное строительство. По результатам исследований прогнозной кадровой потребности в экономике Арктики, новые инвестиционные проекты и развитие уже действующих предприятий позволят создать в Арктической зоне России к 2035 году 182,4 тысячи рабочих мест. По другим данным, за Полярным кругом к этому времени появится более 200 тысяч рабочих мест. Всего в 2021 году общая потребность российской Арктической зоны в кадрах составит 73,8 тысячи человек. Примером тому может послужить Мурманская область: за 2020 год объемы промышленного строительства выросли на 21 процент, сообщили в региональном правительстве.

Выводы Марата Хуснуллина подтверждает крупный бизнес: сегодня ни в Арктике, ни в других российских регионах без иностранных трудовых мигрантов не обойтись. Однако здесь возникает трудноразрешимая дилемма. Чем больше рабочих мест в арктических регионах занимают мигранты, тем меньше работы остается на долю постоянного местного населения - а значит, усиливается его отток за пределы Севера. В России средняя доля труда иностранцев достаточно высока - например, в сфере добычи полезных ископаемых и строительстве она составляет 27 процентов. В арктических регионах в "допандемийное" время она достигала 43,5 процента, отмечает профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Флера Соколова. Сегодня эта тенденция сохраняется.

Но приезжая рабочая сила - лишь временный выход из положения, поскольку для арктических инвестиционных проектов требуются высококвалифицированные работники. Анализ образовательного уровня мигрантов показывает, что для Российской Арктики типичен отток высокообразованных и квалифицированных кадров - так называемая "утечка мозгов", наблюдаемая практически во всех субъектах. По данным Флеры Соколовой, только в 2014 году чистая миграционная убыль граждан с высшим и неполным высшим образованием составила почти 13 тысяч человек, со средним профессиональным образованием - более 11 тысяч человек, с начальным профессиональным образованием - более тысячи человек. По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, использование труда мигрантов в Арктике необходимо ограничивать. Госпрограмма развития Арктической зоны направлена на улучшение качества жизни, в первую очередь тех, кто родился и вырос в этих краях, отмечает эксперт.

- За год своей работы территория опережающего развития "Столица Арктики" получила восемь резидентов, но огромное количество работающих в этих проектах - приезжие, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Ключевая задача - сделать так, чтобы кадры под арктические проекты мы готовили на своей территории.

Комфорт проживания играет на Севере не меньшую роль, чем доходы

Все эксперты сходятся во мнении, что миграционная политика должна быть ориентирована не на временный приезд работников из других российских регионов или ближнего зарубежья в Арктику, а на постоянное поселение. Вахтовый метод необходимо использовать лишь на этапе стартапа, при начале освоения отдаленных территорий. Необходимо учитывать, что сегодня "закреплять" население в Арктике невозможно с помощью одной лишь высокой зарплаты. Комфорт проживания играет на Севере не меньшую роль, чем доходы. Города в высоких широтах должны быть даже более современными и комфортными, чем в средней полосе, чтобы компенсировать людям трудности жизни в высоких широтах. Только в этом случае можно рассчитывать, что молодежь приживется в Арктике, убеждена завкафедрой САФУ Ирина Сивоброва. Высказываются мнения о необходимости создавать отдельную концепцию "арктической" молодежной миграционной политики, разрабатывать механизмы кредитования мер, которые позволили бы привлечь население на Север.

Это подтверждает и зарубежный опыт. Выступавшие на одной из конференций представители Дании отметили, что у входящих в состав страны Фарерских островов, которые также расположены в Арктике, нет особых проблем с привлекательностью. Здесь построены хорошие автомобильные дороги, порты и аэропорт, созданы максимально комфортные условия как для внутренней логистики, так и для поездок в материковую Европу и обратно. Для населения, численность которого не превышает 50 тысяч человек, проведен лучший скоростной интернет в мире. Ежегодно Фарерские острова посещают тысячи туристов, волонтеров и студентов. В этом состоит главная причина, по которой островной автономии не приходится думать о кадровом голоде.

Впрочем, социологи отмечают первые признаки того, что молодежь начинает по-другому смотреть на Арктику, хотя исследования демонстрируют разные результаты. Например, профессор ПетрГУ Мария Питухина рассказала об опыте проведения всероссийского профориентационного урока "Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока". По результатам анкетирования только треть респондентов отметили, что в Арктике безусловно возможно построить успешную карьеру.

Сегодня правительство РФ выделяет немалые средства, чтобы избежать оттока рабочей силы из таких регионов, дать подрастающему там поколению хорошую альтернативу, подчеркнул Павел Сигал. Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме заявил, что правительство направит около 15 миллиардов рублей на реализации госпрограммы развития Арктической зоны. Предполагается усовершенствовать стандарты медпомощи для жителей региона, будет создана новая система социальных гарантий для северян, налажена бесперебойная доставка товаров в отдаленные города и поселки.