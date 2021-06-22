В Ленобласти введут паспорта ковидной безопасности компаний

В Ленинградской области компании смогут оформлять так называемые паспорта ковидной безопасности для бизнеса. Они позволят предприятиям с большим числом вакцинированных сотрудников вести деятельность без ограничений, введенных регионом из-за непростой эпидемической ситуации, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сейчас в Ленинградской области ограничения вводятся по принципу "светофора". В "красную зону" включают районы, где больше всего заболевших, там самые строгие ограничения, в "желтой" - территории с более ли менее стабильной ситуацией, в "зеленой" - с самым низким уровнем заболеваемости.

На получение паспорта ковидной безопасности смогут претендовать предприятия, где число сотрудников с антителами, а также предоставивших медотвод достигает 80 процентов. Антитела могут быть после вакцинирования, либо если сотрудник переболел в течение последних шести месяцев.

Власти региона подчеркивают: получение паспортов - дело добровольное. Компании могут и не оформлять этот документ, но тогда им придется следовать всем ограничениям, введенным в районе, где они ведут свою деятельность.