В Москве может быть побит рекорд аномального лета 2010 года

Пик жары в столичном регионе придется на середину и вторую половину недели, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, температура повысится до 35-37 градусов, что выше абсолютного максимума июня и приближается к абсолютному максимуму лета. 38,2 градуса было 29 июля 2010 года.

Жара сохранится и на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Там также плюс 35-37 градусов. На юге Карелии, в Архангельской, Вологодской областях дневные температуры также приблизятся к этим значениям. В северном Поволжье тоже жарко. Плюс 40 в Астраханской области. А в Калмыкии - до 43 градусов.

Спасаться от жары синоптик советует на южных курортах. Там тепло, но не так жарко. В районе Сочи +25 +27. В Крыму умеренная температура - от 21-го до 26 тепла. Дожди сохраняются, местами сильные.

К концу недели в центральных областях жара может немного ослабеть. Ливни и грозы прогнозируются на северо-западе и в Карелии. На юге Западной Сибири и в Красноярском крае температура ниже нормы. Там не ваше плюс 15-20 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края сильные дожди.