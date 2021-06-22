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22.06.2021 00:32
Рубрика: Общество

В Москве может быть побит рекорд аномального лета 2010 года

Текст: Ольга Игнатова
Пик жары в столичном регионе придется на середину и вторую половину недели, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По ее словам, температура повысится до 35-37 градусов, что выше абсолютного максимума июня и приближается к абсолютному максимуму лета. 38,2 градуса было 29 июля 2010 года.

Фото: iStock
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Жара сохранится и на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Там также плюс 35-37 градусов. На юге Карелии, в Архангельской, Вологодской областях дневные температуры также приблизятся к этим значениям. В северном Поволжье тоже жарко. Плюс 40 в Астраханской области. А в Калмыкии - до 43 градусов.

Спасаться от жары синоптик советует на южных курортах. Там тепло, но не так жарко. В районе Сочи +25 +27. В Крыму умеренная температура - от 21-го до 26 тепла. Дожди сохраняются, местами сильные.

К концу недели в центральных областях жара может немного ослабеть. Ливни и грозы прогнозируются на северо-западе и в Карелии. На юге Западной Сибири и в Красноярском крае температура ниже нормы. Там не ваше плюс 15-20 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края сильные дожди.

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