В Петербурге создают архив воспоминаний о жителях блокадного Ленинграда

В Петербурге будет создан Народный архив документов Великой Отечественной войны - на государственное хранение принимаются письма, дневники, записные книжки и любые другие личные документальные свидетельства 1941-1945 годов. Важной частью этого архива станет проект "Медаль моей памяти" - собрание воспоминаний и рассказов о жителях и защитниках блокадного Ленинграда, награжденных медалью "За оборону Ленинграда".

Идея родилась из работы над формированием специальной базы данных о гражданских лицах, которые были удостоены этой уникальной награды, - ее даже изготавливали на Монетном дворе в Петропавловской крепости во время блокады. Как отметил заместитель председателя комитета по информатизации и связи Сергей Поляков, оцифровка архивов - вообще очень важная задача: практически половина обращений граждан за госуслугами требует обращения в архив. К примеру, после принятия закона Санкт-Петербурга о мерах дополнительной социальной поддержки гражданам, проживавшим или родившимся в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо от количества дней проживания, крайне востребованной оказалась база данных "Блокадный Ленинград. Эвакуация". Сейчас в ней числится более 833 тысяч имен, но оцифровка всех имеющихся списков и карточек эвакуированных еще не закончена.

Из более чем 600 тысяч человек, удостоенных медали "За оборону Ленинграда", в базу внесены почти 200 тысяч имен. "И за каждым стоит подвиг", - отметил глава Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко. В списках подробно указано, какой именно. К примеру, столяр Иванов Иван Иванович 1887 года рождения, который работал на Государственном союзном заводе N 371 имени Сталина, "несмотря на свой преклонный возраст, активно участвовал в маскировке завода, тушил зажигательные бомбы". Награжден в 1944-м. А учительница начальной школы Вера Константиновна Соколова "работала на оборонных работах по укреплению рубежей в июле - октябре 1941 года под Красным и Стрельно (именно так указано в оригинале), где показала себя в выполнении заданий отличницей работы".

Если имя награжденного есть в базе, то под ним есть и предложение рассказать о герое - это можно сделать на странице проекта "Медаль моей памяти" (на него перенаправит ссылка) или в одной из популярных соцсетей - для этого есть специальная кнопка. "В январе 1942 года от голода умирает мамина сестра Полина. Двое ее сыновей Олег и Юрий благодаря маме были отправлены в эвакуацию, - рассказал на проекте сын Веры Соколовой Геннадий Гункин. - В феврале 1942 года в больницу попадает бабушка, - у нее дистрофия. Мама вынуждена уйти из школы в детский сад воспитательницей. Для того чтобы как-то поддержать бабушку, она моет котлы в столовой, а соскобленные остатки пищи приносит бабушке в больницу. Благодаря этому бабушка выжила".

Желающих рассказать о своем герое оказалось так много, что срок акции решили продлить

Акция "Медаль моей памяти" была запущена год назад. Предполагалось, что в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны будут подведены ее итоги, а рассказы родственников и видеоролики, снятые на основе собранных воспоминаний, послужат в том числе для целей патриотического воспитания молодежи. Однако желающих рассказать о своем герое оказалось так много, что срок решили продлить до 19 сентября 2021 года. В этот день фронт под Ленинградом стабилизировался, группа немецких армий "Север" была окончательно остановлена, кольцо замкнулось на 900 дней.

Но и после 19 сентября все ссылки "Рассказать историю о награжденном герое" будут работать. Согласно закону о персональных данных, сейчас можно раскрывать имена удостоенных медали "За оборону Ленинграда" вплоть до 1946 года (спустя 75 лет), а последние награды нашли своих героев в 1980-х годах. Так что в Смольном обещают, что формирование базы данных продлится как минимум до 2060-го.

Кстати

Уникальную идею Северной столицы могут использовать и другие регионы. Медаль "За оборону Ленинграда" была учреждена 22 декабря 1942 года одновременно с медалями "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя" и "За оборону Сталинграда". Если эти города-герои захотят собрать собственный архив воспоминаний о том, какими эти битвы помнили участники событий, что рассказали о них детям и внукам, петербургские специалисты готовы поделиться технологиями.