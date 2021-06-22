По яркой июньской траве Заячьего острова словно рассыпались огромные серебряные бусины высотой с человека. Ни одна не повторяет другую, а формы самые разные - от простого шара с овалом до птицы и короны. Это символы 11 регионов Северо-Запада, а все вместе они составляют выставку "Серебряное ожерелье России", посвященную одноименному туристическому маршруту.

Дизайн бусин придумали известные деятели культуры и искусства - режиссер Борис Эйфман, скульптор Михаил Шемякин, пианистка Полина Осетинская и другие. Бусина Архангельской области, которую представил московский режиссер Василий Бархатов, выполнена в виде алмаза, поскольку в Поморье находятся крупнейшие месторождения этих сокровищ. На ней также изображен детеныш гренландского тюленя, который появляется на свет в Белом море.

Теплым символом Вологодской области стала буква "О", укутанная в кружева. Актриса Карина Разумовская считает, что именно "оканье" в говоре вологжан и их кружевное мастерство создают образ этого региона. Михаил Шемякин изобразил Калининградскую область в виде короны - неизменного атрибута сказок ее уроженца Гофмана. По словам скульптора, он узнал Калининград маленьким ребенком, после войны, когда собор был в руинах, а в начале XXI века художник вернулся туда и увидел красивый отстроенный город.

Над образом Республики Коми поработал космонавт Сергей Крикалев. Поскольку регион богат природными достопримечательностями, его символизирует закрученная волна водопада Буредан, берега которого похожи на лунные кратеры. Бусина Новгородской области выполнена в виде птенца голубки. Как поясняет писатель Михаил Зыгарь, эта птица - главный символ Великого Новгорода. Арт-инсталляция Псковщины от Полины Осетинской одновременно напоминает и шлем средневекового русского воина, и купол храма. На символе Мурманской области, придуманном ее уроженцем - телеведущим Андреем Малаховым, изображена значительная часть таблицы Менделеева: Заполярье богато полезными ископаемыми.

В центре "Серебряного ожерелья" - бусина Санкт-Петербурга

У каждого арт-объекта установлена табличка с QR-кодом. При сканировании на экране гаджета появляется подробная информация о регионе и его достопримечательностях. Расположены они по отношению друг к другу именно так, как регионы Северо-Запада на карте. Но есть и отличие - в центре находится бусина Санкт-Петербурга. Конкретного автора у нее нет, она символизирует художественное наследие города. Это зеркальный шар, в котором отражаются изображения всех регионов и сама Северная столица.

Экспозиция в Петропавловской крепости, созданная центральным выставочным залом "Манеж" при поддержке Ростуризма, будет открыта до 16 сентября.