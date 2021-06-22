В Петрозаводске отменили массовые мероприятия на День города

В Карелии оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил все массовые развлекательные мероприятия, намеченные на День Петрозаводска, который планировали отмечать 26 июня. Их перенесут на другое время.

Причина - рост заболеваемости СOVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики. Как заявила на заседании оперштаба временно исполняющая обязанности руководителя регионального Роспотребнадзора Людмила Котович, зафиксирован рост заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет, а также среди лиц старше 65 лет. Болеют и воспитанники детских дошкольных учреждений. Наряду с обычным СOVID-19 встречаются британский и южноафриканский штаммы.

Поэтому празднование Дня города в Петрозаводске и аналогичные мероприятия в районных центрах было решено отменить. Исключение сделали лишь для торжественных церемоний у памятных мест, которые проводятся на открытом воздухе и при ограниченном количестве участников. Запрещаются все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше ста человек.