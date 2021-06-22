В 2021 году в Североморске муниципальные власти отремонтируют примерно в 20 раз больше квартир, чем раньше. По словам мэра Североморска Олега Прасова, это стало возможным благодаря федеральной программе реновации жилфонда военных гарнизонов.

Если раньше администрация ремонтировала три-пять квартир в год, то до конца 2021 года удастся привести в порядок уже 77. Они достанутся очередникам и бюджетникам.

Брошенное жилье остается серьезной проблемой для военных гарнизонов. Многие квартиры оставлены жильцами еще в 1990-х годах, когда положение военных можно было назвать бедственным. Некоторые были доведены прежними владельцами до антисанитарного состояния, некоторые после смерти хозяев не были никем унаследованы или остались бесхозными по иным причинам. Содержание неиспользуемых жилых и нежилых помещений стало серьезной статьей расходов для муниципальной казны. На эти цели муниципалитет потратил в 2020 году более 20 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Сегодня в Североморске насчитывается около 350 неиспользуемых квартир. Ремонт каждой из них обходится в сумму от полумиллиона рублей.