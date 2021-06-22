- По данным ежедневного мониторинга, в субботу и воскресенье в поликлиниках и центрах, где делают прививки, нет посетителей, так как большинство людей в выходные дни уезжают на дачу, - объяснил идею заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Николай Колыгин.

После Ананьино, где мобильный пункт разместится прямо рядом с автобусной остановкой, такие же будут организованы рядом с СНТ в Лукьяново, Баранково, Доронино, Лосте и микрорайоне ПЗ.

- Спасатели Центра гражданской защиты сначала обследуют места, где можно организовать мобильный пункт вакцинации, выявят точки в каждом микрорайоне, в которых можно по максимуму охватить население, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Вологды Олег Пономарев. - Также мы свяжемся с председателями садоводческих товариществ, доведем до них все необходимую информацию, чтобы они в свою очередь оповестили дачников.

Важно знать

Сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации смогут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.