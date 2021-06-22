В Заполярье модернизируют систему продовольственных рынков

Федеральные власти всерьез занялись вопросом создания каналов сбыта для сельхозпродукции фермеров и небольших агропредприятий в регионах. Одним из решений проблемы они видят восстановление количества оптовых и розничных рынков, которое за последние 10 лет сократилось в шесть раз и составляет на сегодняшний день менее тысячи. С помощью внесенного Минпромторгом РФ в правительство проекта закона об продовольственных рынках предполагается увеличить число рынков в разы.

- Если мы сейчас примем закон о рынках, то за два-три года их количество должно вырасти в два раза, - отметил заместитель главы замглавы министерства Виктор Евтухов в ходе ПМЭФ-2021.

Этот вопрос особенно актуален для северных регионов, где аграриям трудно работать не только из-за сурового климата, но и из-за больших трудностей с налаживанием сбыта продукции. Как правило, в арктических городах доминируют федеральные торговые сети, предпочитающие работать с крупными поставщиками, находящимися далеко за пределами Севера. В Мурманской области рассматривают вариант создания первого рынка фуд-корта по примеру Москвы и Санкт-Петербурга, где ряд "колхозных" рынков преобразованы в гастрономическое пространство нового типа, в котором нашлось место и продавцам деликатесов, и региональным фермерам, и небольшим ресторанам с общим залом. Сейчас рассматривается один из инвестпроектов, подразумевающих создание такого рынка в Мурманске.

Сельхозпроизводители Заполярья по-разному оценивают эту инициативу. Большинство из них поддерживают идею возрождения продуктовых рынков в новом формате, поскольку это снизило бы зависимость аграриев от торговых сетей. Однако, по их словам, фуд-корт в отдельно взятом Мурманске проблему не решит, так как для него может банально не хватить местного продуктового ассортимента.

- Фермеров осталось буквально считанное количество, - подчеркивает предприниматель Константин Герасимов, владеющий небольшим молочным предприятием и пушной фермой. - На этом рынке, если он появится, местной продукции будет слишком мало. Даже если брать Мурманск, то житель его окраины вряд ли поедет на небольшой фуд-корт в центре города, чтобы купить натуральную молочную продукцию. О тех, кто живет в других городах, и говорить не приходится.

Впрочем, в сфере сбыта сельхозпродукции власти Заполярья делают ставку не только на фуд-корт. Сегодня готовится соглашение между правительством региона и торговыми сетями, представленными на территории региона, которое увеличит объемы местной продукции на прилавках. Правда, подобные попытки уже делались в 2016 и 2018 годах, но успехом не увенчались.

Еще одна проблема заключается в недостатках законодательства. В Санкт-Петербурге, например, можно торговать натуральным сырым молоком. Но в Мурманской области торговля сырым молоком запрещена, поскольку технический регламент Таможенного союза не предусматривает его продажу. Если учесть этот запрет, то возможный ассортимент будущего мурманского рынка фуд-корта сужается еще сильнее. На вопрос, почему техрегламент ТС является проблемой для Мурманска и не является ею для Санкт-Петербурга, сегодня никто не может дать ответ.

- Недавно в поселке Междуречье прошел третий районный фестиваль "МолоКола-Фест", - рассказывает Константин Герасимов. - Наше молоко завоевало там по своему качеству первое место. Так почему я не могу это молоко продавать, например, в Апатитах или Североморске? Необходимо учесть и то, что на подобном рынке неизбежно будет присутствовать продукция, например, из Белоруссии, которая намного дешевле сельхозпродуктов, произведенных в Мурманской области. Ясно, что покупатель будет брать их молоко, а не наше. Сейчас надо думать не о фуд-кортах, а о том, как поддержать местное сельское хозяйство. Например, раньше региональная субсидия для производителей молока была 7 рублей на литр. Недавно ее увеличили на 70 копеек. А солярка четыре года назад стоила 28-30 рублей за литр, сегодня - 54 рубля. Желающий стать фермером сегодня может получить три миллиона рублей. Но один трактор сегодня стоит минимум полтора миллиона. И зачем эти три миллиона, если сырое молоко ты можешь продать только на молокозавод по мизерной цене?

По мнению эксперта, необходимо кратно увеличивать финансирование сельского хозяйства за Полярным кругом, а главное - распределять средства более грамотно. Опыт Республики Коми говорит о том, что это может принести значительный эффект.

Благодаря господдержке в 12 предприятиях удои молока превысили средний уровень по республике, после реконструкции помещений животноводческих комплексов выросли поголовье и продуктивность скота, производство молока. Такие результаты наглядно свидетельствуют, что поддержка аграриев может принести большой эффект, если распределять ее правильно.

Кстати

Оленеводы Мурманской области вышли на международные рынки. Оленеводческий кооператив "Тундра" в декабре 2020 года при поддержке правительства области получил свидетельство о сертификации продукции на европейском рынке ("еврономер"), которое дает право экспортировать продукцию собственного производства в страны Евросоюза. Минувшей весной кооператив направил в Финляндию 321 оленью тушу. В 2021 году предприятие намерено экспортировать уже 50 тонн мяса, а в будущем довести экспорт до 100 тонн оленины в год. Аналогичное разрешение в феврале 2021 года получила компания "Рейндир", которая планирует начать экспортные поставки оленины в 2022 году.