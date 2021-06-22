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Рубрика: Культура

"Там история вывернута наизнанку"

Актер Иван Кокорин рассказал, что заставило его отказаться от больших денег
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 136(8487)
Киноактер Иван Кокорин провел творческие встречи в Волгограде и нашел время, чтобы ответить на несколько вопросов корреспондента "РГ".
Иван Кокорин запомнился зрителю по таким лентам, как "9 рота", "Последний бронепоезд", "Путь". Фото: Роман Мерзляков/РГ Иван Кокорин запомнился зрителю по таким лентам, как "9 рота", "Последний бронепоезд", "Путь". Фото: Роман Мерзляков/РГ
Иван Кокорин запомнился зрителю по таким лентам, как "9 рота", "Последний бронепоезд", "Путь". Фото: Роман Мерзляков/РГ

Иван, мы с вами встретились на фестивале фильмов о войне. Вы часто снимаетесь в таких картинах. Вам близка эта тема?

Иван Кокорин: Военное кино связано с нашими дедами, с тяжелой и великой Победой. Военное кино для меня всегда особая история, так я отдаю дань памяти. У меня были "9 рота", "Последний бронепоезд", "Путь". Тебя одевают, гримируют. И ты идешь в окоп. Это декорация, но если художник хорошо сработал, то все выглядит настоящим. Ложишься на землю. На тебя едет танк. Это кино, сказка. Но в какой-то момент мозг верит этой ситуации. Секунду-другую ты на войне. А потом слышишь: "Стоп, снято". И ты приходишь в себя: что это было?

Фото: ЦМП/YouTube
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А что знаете о своих воевавших предках?

Иван Кокорин: У меня два деда вернулись живыми с войны. Один из них, Александр Иванович Блохин, был учителем истории, он умер, когда мне было два года. Его ученики разъехались по всей большой стране. Когда проводили "Бессмертный полк", для меня было важно пройти именно в Нижнем Новгороде, откуда его призывали в армию. Я там даже выступил, произнес какую-то речь. И вдруг слышу крик: "Я ученица вашего деда!" У меня мурашки по коже пошли. Подошла женщина, обняла меня. Вот такая связь времен. Она вспомнила, как дедушка объяснял классу про древних людей. Он взял лук, отошел к стене и выстрелил - стрела воткнулась в доску. Вот так человек охотился. И все, не надо лишних слов.

На сайтах "Подвиг народа" и "Мемориал" я искал информацию, нашел наградной лист, где было написано, за что ему дали орден. Рядовой Александр Блохин вышел на линию огня и прямой наводкой... Ты можешь немного погрузиться в тот мир. Я свою силу черпаю там. Какие бы ни были проблемы, я всегда думаю: елки-палки, да все ничто по сравнению с тем, что они пережили.

В нашей истории слова "война" и "Родина" часто стоят рядом. Верно ли, что, воспитывая детей, мы часто ссылаемся на подвиги прежних поколений?

Иван Кокорин: Сейчас везде кричат о патриотизме. А что это такое? Для меня лично это уважение к земле, родным и предкам, быту, культуре. Патриотизму не нужна внешняя атрибутика. Мне уже само это слово режет ухо. Но, если я люблю место, где живу, то не брошу окурок где попало. И это чувство нужно воспитывать. Культура в новостях в "Яндексе" должна идти первой-второй, а не после происшествий. Для чего мы работаем? Чтобы жить хорошо. А как мы будем себя чувствовать хорошо без общей культуры и общих корней?

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Моя прабабушка строго соблюдала все православные посты. Когда в 1937 году рушили церковь напротив дома, она завесила окна темной тканью. Целый месяц для нее был траур. Так люди реагировали на крушение своей культуры. Видя красоту, мы становимся лучше. И ребенок это чувствует и понимает, что так должно быть. Это касается и сохранения памятников архитектуры, и работы школьных кружков, и уроков литературы, и выбора кино, и открытия интерактивных музеев. Тогда каждый гражданин будет уважать общие ценности.

А есть роль, которую вы ни за что не согласились бы сыграть?

Иван Кокорин: Мне лет десять назад предложили сняться в европейском военном фильме. Предлагали - за большие деньги, кстати - роль пленного русского. Я почитал сценарий и понял, что не могу это сделать. Там история вывернута наизнанку. Для меня это принципиальная вещь: мои деды воевали. Поэтому я для себя эту тему закрыл, таким заниматься никогда не буду.

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