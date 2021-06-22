Жительница села Золотуха Астраханской области Марина Цымбал с 14-летней дочкой Златой, которая родилась с тяжелым хроническим заболеванием, осталась после смерти мужа без жилья. Дом сгорел, и мама с дочкой ютились в бане, без отопления и элементарных удобств. Квартиру им не давали, хотя семье она была положена по всем условиям.

- Ребенок страдает формой хронического заболевания, при котором должен быть обеспечен жильем вне очереди. Факт заболевания был подтвержден медико-социальной экспертизой, - говорит "РГ" заместитель городского прокурора Ахтубинска Екатерина Корниенко. - Это первый случай в моей практике, когда семью с ребенком, страдающим таким заболеванием, необоснованно не поставили в очередь. За права таких детей нужно бороться. Даже если у администрации нет свободного жилья, пусть предусматривает средства в бюджете на эти цели, объявляет аукционы на приобретение квартир. Закон нужно выполнять.

Злате постоянно требуется квалифицированная медицинская помощь, но в родном селе только фельдшерско-акушерский пункт, куда приезжают далеко не все врачи. Поэтому Марина Цымбал зарегистрировалась с дочерью у знакомых в райцентре Ахтубинске, где есть больница. Но, когда женщина пришла в администрацию встать в жилищную очередь, ей отказали. Тогда она обратилась с жалобой в прокуратуру, которая выяснила, что чиновники были не правы. Оказалось, что горадминистрация не поставила семью на учет, так как ее доход якобы превышает прожиточный минимум: а именно более 22 тысяч рублей на двоих. Между тем Марина Цымбал в связи с болезнью дочери не работает. Откуда же взялись сверхдоходы?

Марина получала на Злату пенсию по инвалидности, федеральную доплату к ней, ежемесячную денежную выплату по инвалидности, а также пособие по уходу за ребенком и "президентские" детские выплаты. Все это и посчитали чиновники. Между тем, как разъяснили в прокуратуре, пенсия и ежемесячная денежная выплата по инвалидности не должны учитываться в доходе семьи для определения ее статуса.

В марте прокуратура внесла в адрес муниципалитета представление и подала иск в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка. Семью поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, а суд вынес решение предоставить ей квартиру. 1 июня Марина со Златой въехали в двухкомнатную квартиру в центре Ахтубинска.