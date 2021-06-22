Братья-фермеры увековечили подвиг павших на Миус-фронте моряков

В донской степи около села Ряженого уже более десяти лет создается один из самых необычных в России мемориальных комплексов. Осененный золотым крестом морской якорь, дубовая роща и звонница будут посвящены солдатам и морякам, павшим при прорыве Миус-фронта. В марте 1942 года здесь погибли 7162 человека.

Возводят монумент и сажают деревья два фермера, братья Юрий и Василий Иващенко.

- Идея памятника родилась еще в начале 90-х годов. Распахивая поле около хутора Грунтовского, наткнулся на останки погибших солдат, осколки мин и снарядов. Для кого-то это ржавые куски металла, а для меня - человеческое горе и несбывшиеся надежды, чья-то жизнь. Ведь сколько здесь людей полегло. Виноградник под склоном хотел заложить, но только копнул, а там чьи-то останки. В пяти разных местах ямы рыть начали и везде натыкаемся на следы войны. Ну и решили с братом, что просто обязаны внести свою, хоть самую малую толику в общее дело и сохранить память о погибших солдатах, - рассказывает Юрий Федорович.

Старожил райцентра Матвеев Курган пенсионер Владимир Дейненко вспоминает, как, будучи пионером, прибегал на здешнее поле за металлолом: "Тогда среди школьников соревнования были, чей пионерский отряд сдаст государству больше металла. Мы не рыскали по дворам в поисках прохудившихся кастрюль и сковородок, а шли сюда собирать осколки снарядов и "хвостатки", хвостовое оперение немецких минометных мин. Их тут было великое множество".

Согласно архивным документам, здешние высоты, в том числе Волкову гору, безуспешно штурмовали части 339-й дивизии и трех морских стрелковых бригад. Март 1942-го выдался морозным и снежным. Температура опускалась до - 15 градусов. Моряки наступали на немецкие позиции в полный рост, и их черные бушлаты выделялись на белом снегу. Минометный и пулеметный огонь буквально косил наступающих, но краснофлотцы ворвались на позиции врага и в рукопашном бою захватили окопы. Однако вооруженные винтовками и автоматами морские стрелки не смогли отразить атаку немецких танков и отступили. Освободить Миусские высоты от фашистов удалось только летом 1943 года.

Судьба памятника также складывалась непросто. Около десяти лет местные власти не могли определиться с местом установки скромного обелиска: в одном месте проходят подземные коммуникации, в другом - ЛЭП, в третьем - полоса отчуждения железной дороги и так далее.

- Земляки даже горько шутили, что за все мытарства с согласованиями мне самому впору памятник ставить. Если бы не старший брат Василий, то бросил бы это дело. В итоге памятник поставили там, где сражались и умирали ребята, у нас на поле. Православный крест сделали сами, якорь нам передали моряки из Ростовского порта, мраморную плиту - поисковики из Таганрога, а осколки мин и снарядов принесли с поля. Каменную оградку в виде воронки от разорвавшегося снаряда сделал своими руками, - рассказывает Юрий Иващенко.

Однако крест и якорь стали лишь началом мемориального комплекса. Как пояснил Василий Иващенко, по традиции каждый мужчина должен посадить дерево, но солдаты не вернулись с фронта, и тогда братья решили сделать это за них.

- Пока высадили 1100 саженцев дуба. В этом году высадим еще партию, потом еще и еще, до тех пор пока в роще не будет шуметь листвой 7162 дерева, - говорит фермер.

А еще задумал Юрий Федорович поставить звонницу, чтобы каждый приехавший к "Якорю" мог почтить память моряков-героев ударом в колокол-рынду боевого корабля. Его привезут из Севастополя. Ежегодно 8 марта колокол будет звонить через 20 секунд в честь каждого из павших на Миус-фронте, и звон, как рассчитали инженеры, будет длиться весь день. Эскизный проект звонницы по просьбе фермера разработал заведующий кафедрой храмового зодчества Московского архитектурного института Сергей Борисов. Но для завершения строительства нужны 320 тысяч рублей, и средства на звонницу создатели памятника собирают в интернете.