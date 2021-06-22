Законопроект о развитии сельского аграрного туризма прошел первое чтение и скорее всего будет принят в окончательном варианте еще до того, как депутаты уйдут на каникулы.

Новый закон обещает фермерам господдержку на развитие туристических хуторов, гастрономических туров, винных деревень и прочих форм сельского отдыха.

Иван Помогалов - директор и владелец ослиной фермы "Чудо-ослик" в селе Залесное Бахчисарайского района. Здесь можно покататься на ушастых четвероногих, побывать в контактном зоопарке, попробовать ослиное молоко, отдохнуть в черешневом саду - в общем, приятно провести время в дали от городской суеты. Проекту уже больше 10 лет, и он хорошо известен крымчанам и гостям полуострова. В этом году Иван узнал о возможности в будущем получить господдержку на развитие бизнеса и уже обратился в Минсельхоз Крыма.

- Я считаю, что лучшей формой господдержки были бы гранты, как те, которые получают фермеры, либо возмещение части затрат. На своей ферме я бы, в первую очередь, вложил средства господдержки в обустройство автопарковки или парковой зоны, - рассказал "РГ" Иван Помогалов. - Создавая бизнес за собственные средства, предприниматели, как правило, спешат вложиться в капитальные строения, а обустройство прилегающей территории финансируется по остаточному принципу. Но на самом деле разбить парк, сделать дорожки, поставить лавочки - это очень большие затраты. А туристы сегодня привыкли, что на любом объекте все эти элементы благоустройства уже есть, причем бесплатно для посещения.

Размер господдержки должен быть не меньше суммы гранта начинающим фермерам на развитие - 1,5-3 миллиона рублей, считает Иван. В Минсельхозе Крыма, который вероятнее всего будет распорядителем средств господдержки, предпринимателя услышали и включили его предложения в проект будущей федеральной программы.

- Сейчас идет разработка федеральных правил в рамках программы господдержки агротуризма. Каждому субъекту предложено определить направления господдержки, - рассказала заместитель министра сельского хозяйства Крыма Маргарита Екимова. - К нам поступают самые разные предложения от предпринимателей. Уже есть шесть сельских туристических маршрутов в разных районах полуострова. Кто-то хочет получить господдержку на строительство подъездных путей, кто-то на строительство домиков, другие хотят купить транспорт для подвоза туристов. Все предложения мы аккумулировали и направили в министерство сельского хозяйства РФ.

В Крыму география заявок на помощь от государства самая широкая. Обращения поступили из Феодосии, Белогорска, Бахчисарайского и Черноморского районов, и это только начало. Пока далеко не все, кто уже связан с сельским туризмом или мечтает о таком проекте, знают о новых возможностях финансирования. В действительности сельский туризм уже широко представлен в Крыму, причем в весьма разнообразных и увлекательных формах. Здесь есть страусиные и антилоповые фермы, можно специально приехать, чтобы попробовать овечье или козье молоко, покататься на лошадях, выпить домашнего вина и переночевать в сельском доме на природе. Но весь этот бизнес по сути дела пока остается вне закона.

- Сегодня эти люди принимают туристов что называется на свой страх и риск, поскольку фермер не может официально показывать доходы от такой деятельности, - говорит соавтор законопроекта, депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев. - Поэтому мы начинаем с того, что вводим в законодательство понятие сельского туризма. Кроме того, мы дополняем федеральный закон о сельском хозяйстве понятием аграрного туризма как вида сельского хозяйства, чтобы фермеры могли легально принимать туристов.

Законопроект разработала группа депутатов, представляющих в парламенте сельские территории. Их совместный труд, считают законодатели, поможет исправить перекос в уровне жизни сельских и городских жителей.

- Многие крымчане жалуются, что их территории имеют меньше возможностей для развития, чем территории города. Отчасти это так, - говорит Константин Бахарев. - Из-за отсутствия туристов местные власти не спешат вкладывать средства в развитие сельской инфраструктуры отдыха и развлечений, а без этого туристы к нам не поедут. Получается замкнутый круг, и вырваться из него можно только при поддержке государства. .

P.S.

Уже известно, что помощь будет оказываться и в форме грантовой поддержки, и в форме безвозмездных субсидий. А для более крупных проектов предложат механизмы льготного кредитования. При этом стандарты квалификации мест размещения, принятые в туристическом бизнесе, на сельский туризм распространяться не будут. Это, по мнению авторов законопроекта, упростит жизнь фермерам, решившим попробовать себя на новом поприще. Господдержка в рамках нового закона не только улучшит инфраструктуру сельских регионов, но и создаст множество новых рабочих мест, которые в отличие от пляжного туризма будут иметь не сезонный, а круглогодичный характер.

Отметим, что в Крыму количество сельских жителей составляет около половины всего населения региона - показатель выше, чем в среднем по стране. Ожидается, что получить господдержку на развитие туристических форм фермеры смогут уже в будущем году.